رئيس النصر... ابحث عن هؤلاء ليعود الفريق!!

عندما يأتي رئيس جديد في نادٍ كبير يحاول بكل الوسائل ان يكسب ثقة الجماهير منذ البداية ويشعرهم بأنه قادم للعمل بشكل مختلف.

الاندفاع والرغبة والحماس وحب النجاح صفات وعوامل غالبا ما نجدها في هذا الرئيس، ولكن قبل البدء بالعمل عليه اولا: ان يعرف اسباب عدم النجاحات الماضية؟ ويعمل على تلافيها ويضع الحلول ومن ثم يبدأ بالعمل.

من حق نادٍ كبير (كالنصر) عندما يخرج من بطولات الموسم خالي الوفاض ان يبدأ الرئيس الجديد العمل للموسم القادم من الآن، لكن الأهم: كيف يبدأ؟ ومن اين يبدأ؟ وما هي اهدافه؟

قبل الانطلاق بالعمل عليك كرئيس ان تحدد اهدافك للموسم القادم؛ لأنك على ضوئها سوف تنطلق وتخطط وعندما تحدد اهدافك اسأل نفسك: مَنْ هم الأشخاص القادرون على تحقيق هذه الأهداف؟.

حتى ترسم اهدافك للموسم، اعتقد يجب عليك ان ترتكز اولا على (اللاعبين) ومن ثم (المدرب) (والجهاز الاداري) والطبي والاهم تعمل على ايجاد بيئة احترافية متكاملة لهم بالنادي تساعدهم على النجاح.

ومن المهم ايضا جلب مدرب له فلسفة تتواكب مع اهدافك وتتناسب مع المرحلة القادمة ومع نوعية لاعبيك المتواجدين والا يتم التفكير بمدرب (عالمي) يرى انه اكبر من ناديك.

نعرف ان الأندية الكبيرة جماهيرها تحب مشاهدة فريقها يعتلي المنصات ويملك شخصية البطل ولا يخسر بسهولة ولديه اجانب يصنعون الفارق وسعوديون مؤثرون وهذا الامر ليس بالسهل، حتى ان كنت تملك الأموال.

ان يعمل النادي من الآن على التعاقد مع لاعبين وابعاد واعارة آخرين شيء جيد، ولكن هذا الأمر قد لا يتوافق مع المدرب القادم ومن جلبهم النادي ويعتقد انهم نجوم قد يراهم المدرب أنهم لا يحققون اهداف الفريق، وقتها ما هو القرار؟.

رئاسة الأندية الكبيرة يا رئيس ليست بالامر السهل، فالضغوطات سوف تحاصرك والمطالبات كبيرة وكثيرة، ولهذا عليك ان تستعد لكل هذا وتتوقع النجاح او الفشل.

في النصر يا رئيس واقولها ولن اخجل الاغلبية (تنتقد) وعندما تسعى للتغيير هناك مَنْ سوف يدعمك وهناك مَنْ يحبطك، ولهذا عليك ان تسمع ممن يدفعون النادي للأمام وتتجاهل مَنْ يستحقون التجاهل.

أخيرًا...

البطولات تحتاج للاعبين يملكون الرغبة والطموح لتحقيق الهدف ويحترمون شعار ناديهم، ويقاتلون بالملعب ولديهم رغبة الفوز ويكرهون الخسارة... ابحث عن هؤلاء اذا اردت ان يعود النصر.

*نقلاً عن اليوم السعودية