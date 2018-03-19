رحلة الصدارة مستمرة

الجولة الـ19 لدوري الخليج العربي لم تأتِ بجديد يذكر على صعيد المنافسة الثنائية على درع الدوري، وواصل الفريق العيناوي رحلة الصدارة محافظاً على فارق الأربع نقاط مع مطارده الوحداوي، وأصبح الزعيم بحاجة إلى خمس نقاط فقط من مجموع النقاط التسع المتبقية في الملعب كي يتوج بطلاً للمرة الثالثة عشرة في تاريخ الفريق البنفسجي، مع التأكيد أن الفوز على الجزيرة حامل اللقب في الجولة المنتهية لم يكن بالأمر السهل، بل جاء في غاية الصعوبة، والأمر ذاته حدث مع الوحدة الذي علّى حظوظه بعد فوز صعب على الإمارات.

وإذا كان الوضع لم يتغير فيما يخص صراع الصدارة، فإن فقدان الوصل للمركز الثالث وتراجعه للمركز الرابع يبرزان في مقدمة المتغيرات التي سجلتها الجولة الـ19 للدوري، ما يؤكد أن الإمبراطور يواصل دفع فاتورة المشاركة الآسيوية التي استنزفت قواه محلياً. وارتقى العميد النصراوي للمركز الثالث لأول مرة هذا الموسم، محققاً الفوز السادس على التوالي منذ إسناد المهمة إلى المدرب يوفانوفيتش الذي أعاد للعميد توازنه المفقود وعاد النصر إلى طريق الانتصارات حتى لو حدث ذلك بعد فوات الأوان. وشهدت الجولة الـ19 ارتفاعاً ملحوظاً في صراع المؤخرة بتورط ثلاث فرق بصورة مباشرة.

كلمة أخيرة

توقف جديد تتعرض له المسابقة لمدة أسبوعين، ورحلة الصدارة مستمرة نحو دار الزعيم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية