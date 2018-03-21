زاكيروني واللاعب المحلي

تعد مشاركة منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم في بطولة تايلاند الودية خطوة إيجابية تساعد الجهاز الفني على تشخيص المشاكل الفنية، والتعرف بصورة أكثر من السابق إلى مواهب اللاعبين وإمكاناتهم وقدرتهم على تحقيق ما يمكن تحقيقه من الانسجام.

تابع المدرب الإيطالي زاكيروني اللاعبين في المسابقات المحلية، وفحص أداءهم وكيفية معالجة الخلل، وأيضاً تعرف إلى طرق تفكيرهم داخل الميدان، وكذلك خصائص القوة والالتحام لديهم، وغيرها من الأمور المهمة.

في خليجي 23، ركّز النقاد الرياضيون على علة عدم التسجيل من قبل لاعبي الأبيض، وأشادوا بالسور الدفاعي الذي حسّنه المدرب وبفضله صارت منطقة الدفاع أكثر استقراراً.

لكل مدرب فكره وتجاربه، وزاكيروني واحد من هؤلاء الذين لهم تاريخهم في عالم التدريب، لكن من الضروري أن يفهم المدرب الإيطالي فلسفة اللاعب الإماراتي حتى يستخرج أفضل ما عنده خلال المباريات الودية والرسمية.

يعاني اللاعبون ضغوطاً نفسية شديدة من الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وهذه الضغوط في حاجة إلى معالجة رئيسة من إدارة الأبيض، وإلى مبادرات فردية وجماعية من أسرة الكرة الإماراتية.

ربما وضع المدرب الإيطالي يده على الخلل الفني واشتغل على معالجته، لكن الجانب النفسي يتطلب عملاً أكثر دقة.

المشاركة في بطولة تايلاند خطوة جيدة تساعد الأبيض على استعادة عافيته وتضع اللاعبين في أجواء آسيا 2019.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية