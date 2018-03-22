قرارات (الواتس آب)!

ليس مهما من يبقى في دائرة الحركة الرياضية فالحياة مستمرة لا تتوقف بالأفراد والأشخاص فهم زائلون، ولكن يبقى (المهم) من يخدم الرياضة الإماراتية التي تحتاج إلى الأفكار المتطورة، وإلى الأعضاء الفاعلين والايجابيين والقريبين والمتابعين للأنشطة الرياضية الذي يتنمون إليها، ولا يكتفون بإتخاذ القرارات بواسطة (الريمونت كنترول)، واليوم تتخذ القارات عبر«الواتس اب» فاصبحت الاجتماعات تدار بدون نقاش وانما بتمرير «المسج»، والكل يكتب موافقون دون ان يعرفوا ماهي الآلية التي تم الاتخاذ بها القرار المصيري فتدار الأمور على هوائهم ومزاجهم بواسطة الهاتف النقال !!

ليس مهما من يبقى (المهم) العضو الفاهم والذي ستقع عليه المسؤولية الملقاة على عاتقه، ولانكتفي بالأعضاء (الشو)، والذين يتكلمون أكثر من أعمالهم، نحن نريد أعضاء قادرين على تحمل المسؤولية الموكل اليهم ولانريد لأعضاء يبحثون على أخطاء زملائهم نريد أعضاء يبحثون عن الحقيقة، ولا نريد من يريد ان ينتفع من خلال بوابة الرياضة التي يعتبرها الكثيرون محطة هامة في حياته للوصول الى تحقيق غايات وأهداف أخرى؟

ليس مهما من يبقى (المهم) العضو الذي يحب الخير لنفسه كما يحبها للآخرين، فالرياضة لها أهداف نبيلة لا نريد فقد تسلمت بالأمس على الميثاق الأولمبي التي اصدرتها اللجنة الأولمبية الوطنية، وليت الأمانة العامة للجنة تعمم هذا الإصدار لكي يتطلع افراد الاسرة الرياضية على الميثاق، والجديد أيضا ستقوم اللجنة الأولمبية يوم 27 الجاري تحديث الخطة الاستراتيجية الخاصة باللجنة الأولمبية الوطنية، من خلال تحليل البيئة الداخلية والخارجية المحيطة بالرياضة في الدولة والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وخلق مبادرات إبداعية وبرامج جديدة تساهم في تحقيق وحصد الميداليات ونشر ثقافة القيم الأولمبية على المستوى المحلي، وذلك بمشاركة كافة الأقطاب الرياضية في الدولة.

يتجمع فيها الرؤساء والنواب والامناء وأحد ابرز الرياضيين المنتمين للهيئات الرياضية بالدولة في مبادرة جديدة في عهد المجلس الحالي، ويقود العمل حميد القطامي النائب الأول للرئيس؛ من اجل نجاح هذا اليوم الأولمبي الحافل بالبرامج والخطوات السارة للرياضة الإماراتية سيقام المختبر بدبي، فنحن بأشد حاجة لمثل هذه الأفكار التي تخدم واقعنا الإداري وننمي فيها قدراتهم في هكذا مشاريع تنموية، وأن نقحمهم رياضتنا بأجواء ملوثة لا تتزامن مع الرسالة السامية للرياضة فقد كشفت الساحة ان هناك من يحارب من يعمل، فمن الضروري تطوير قدراتنا وافكارنا لكي نملك رصيدا طيبا في التجربة الادارية وفكرة اللجنة الأولمبية سابقة نوعية نأمل لها النجاح في هذا المجال، حيث تملك الخبرة الكافية لإدارة الرياضة بمفهوم جميل، ولكن ما نراه حاليا (المصلحة) هي المسيطرة على كل خطواتنا وللأسف الشديد، أي أن المنافع وأرى من الأهمية على ضرورة التوعية والتثقيف.

*نقلا عن الأيام البحرينية