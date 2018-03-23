تجربة جيدة للأبيض

خرج الأبيض بمكاسب عدة من تجربته أمام المنتخب السلوفاكي في اللقاء الذي جمعهما ضمن بطولة ملك تايلاند الودية، وذلك بغض النظر عن النتيجة التي انتهت عليها المباراة.

الفائدة تكمن في أنه واجه منتخباً من وزن عالٍ، وصاحب المستوى الثاني في أوروبا، وتصنيفه الـ 28 عالمياً، ما أتاح لمدرب المنتخب زاكيروني التعرف إلى سلبياته بشكل أكبر من البطولة الخليجية.

لأن مستوى المنتخبات في خليجي 23 كان ضعيفاً، ولم تكشف لنا المستوى الحقيقي للدفاع، مثلما فعل المنتخب السلوفاكي، الذي استغل ثغرات ولحظات غاب فيها التركيز الدفاعي للأبيض.

لكن بشكل عام المردود كان جيداً، خصوصاً أننا تمكنا من تسجيل هدف من لمسة فنية، كما شاهدنا بعض الفرص، والفريق ما زال بحاجة للمزيد من العمل، وخوض مواجهات من هذا العيار، ستصل بالأبيض إلى مستوى عالٍ مع مرور الزمن.

لمسنا رغبة من الأسماء الشابة لتقديم الأفضل، وهذا هو المطلوب، ألا نعتمد على عناصر محددة، وأن نجد حلولاً جديدة بديلة للأسماء التي لم تقدم لنا شيئاً يذكر.

أن تخسر في التجارب الودية أمام منتخبات بهذا الوزن، أفضل من أن تكسب بنغلاديش وسيريلانكا بنتيجة كبيرة، قبل أن تنكشف في أقرب تحدٍّ مثلما كنا نفعل سابقاً.

لأول مرة نلمس رغبة حقيقية في عملية التحول للأفضل، والدقائق الأخيرة للمباراة تؤكد أن لدينا الأفضل وأن المجموعة الحالية تحتاج لمزيد من المباريات وقادرة على إعادة هيبة الأبيض.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية