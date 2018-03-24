أسماء ومعان

* الملاكمة المصرية: فقدت "ضياءك العزب" مدرباً وعميداً في الأخلاق بلعبة الفن الجميل.

* د. عبدالعزيز غنيم: وجودك في تشييع جثمان رفيق عمرك في التدريب والكلية اثبت انك كبير وابن أصول فعلاً لا قولاً.

* الكابتن طاهر راشد: قيادتك لنا في وداع أحد مدربينا واحد علماء ورموز اللعبة ضياء العزب جعلت ابنه الضابط أحمد يشعر بأن له أخوة أبطالاً وأشقاء له سواء د. محمود عبده خليفة أو خالد الباشا ومحمد زكي وعيد فكري وسالم عباس ومحمد هيكل وعمرو مصطفي وعشرات.

الاشقاء.. نشكرك.

* الوزير المفوض الكوري مستر كيم: مشاركاتك العميقة في الرياضة والثقافة المصرية تعكس نجاحك المميز في عملك وخير سفير لبلدك كوريا الجنوبية.

* اللجنة الأوليمبية: نرجو منك مد يد الدعم للاتحادات المغلوب علي أمرها من الوزير حتي تؤكدي انك بحق بيت الرياضة.

* اتحاد القفز بالمظلات: ننتظر منكم مهرجاناً دولياً عالمياً كالعادة والبركة في اللواء دكتور عبدالمعين حسن أحمد وأبطال المظلات القدامي والجدد.

*نقلاً عن المساء المصرية