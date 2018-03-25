الأهلي والهلال مباراة الموسم

اشتعلت المنافسة خارج الملعب قبل ثلاثة أسابيع من موعد لقاء الأهلي والهلال في جدة تطلعا لحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين قبل نهاية المشوار بجولة، إما هلالياً 100 في المئة بالفوز أو 80 في المئة بفوز الأهلي أو 40 إلى 60 في المئة بالتعادل، منتظرين لقاء الهلال بالفتح والأهلي بأحد آخر جولة تزامناً، حيث يتصدر الهلال بفارق نقطة عن الأهلي.

وبخبرته الكبيرة، أشعل طارق كيال نائب رئيس نادي الأهلي وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي بتصريح مثير عن موعد مباراة فريقه مع الفيصلي في الدور نصف النهائي مطالباً بتأجيله يوماً واحداً لكون جل نجوم فريقه المحليين والأجانب يتغيبون أيام فيفا مع منتخبات بلادهم ويعودون قبل وقت وجيز من اللقاء، لا سيما أن الأهلي ينافس على ثلاث جبهات الدوري وكأس الملك ودوري آسيا، بينما الهلال يركز على الدوري بعد خروجه من كأس الملك وتبعثر حظوظه في آسيا.

ويُحسب لاتحاد القدم رده السريع ببيان عن برمجة المباريات بموافقة ناديي الأهلي والهلال لكونهما يمثلان الكرة السعودية آسيوياً، وواكب ذلك ضجة إعلامية ستستمر ربما إلى ما بعد لقاء الحسم.

باختصار، المباراة المنتظرة يوم السبت السابع من أبريل المقبل، ستحسم في الملعب بمجهود اللاعبين وفكر المدربين وتعامل الإداريين، من دون إغفال الصخب الجماهيري في الجوهرة المشعة بحضور أنصار الناديين كما تعودنا دائماً.

لذا، الأكثر جاهزية وتوفيقاً في تسجيل الأهداف سينتصر، وهذه المباراة تستحق (مباراة العمر /‏‏‏ مباراة الموسم)، وكفى.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية