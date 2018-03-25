الترجي كتاب مفتوح للأهلي

دخلت بطولة الأندية الافريقية الابطال مرحلة الجد بعد انتهاء مرحلة جس النبض والاختبارات في التمهيدي والدور الأول "32" وبعد أن كان دور الـ 16 هو البوابة للأدوار التالية للمسابقة أصبح دوري مستقل يشارك فيه كل من صعد من الدور الأول وأطلقوا عليه دوري العتاولة لما يضم من 16 فريقا هي أقوي الاندية في القارة ويخرج فيه صاحب وحامل الكأس وممثل القارة في كأس العالم للأندية.

ودوري الابطال الافريقي يتميز بالقوة بعد اجراء القرعة وتحديد وتوزيع الفرق إلي 4 مجموعات تقام مبارياتهم علي طريقة الدوري من دورين ويصعد الأول والثاني من كل مجموعة إلي مرحلة جديدة ذات قرعة أخري.

كما أن دوري المجموعات يضم 8 فرق سبق لها الحصول علي اللقب ولمرات متعددة يتقدمها الأهلي الحاصل علي أعلي الالقاب وهي ثمانية في سنوات 82 . 87 . 2001 . 2005. 2006 . 2008 . 2012 . 2013 وينافسه في المجموعة الأولي الترجي وله لقبان 94 . 2011 في المجموعة الثانية والتي يطلقون عليها مجموعة الموت فهناك ثلاثة من حاملي الكأس هي مازيمبي الكونغولي 5 مرات في سنوات 76 . 78 . 2009 . 2010 . 2015 ووفاق سطيف الجزائري لقبان في 88 . 2014 ثم مولودية الجزائر لقب واحد في 76 وفي المجموعة الثالثة الوداد المغربي لقبان في 92 . 2017 وصن دوانز الجنوب افريقي 2016 وفي المجموعة الرابعة النجم الساحلي 2007.. وهناك أندية أخري كثيرة شاركت في حمل اللقب وبلغوا مجموع الكل 44 ناديا لم يشاركوا في مسابقة هذا العام ومنهم من كرر مرات الفوز وكانت شهرتهم بارزة أمثال كانون باوندي الكاميرون وصافيا كوفكري والرجاء البيضاوي وأنيميبا النيجيري والزمالك المصري.

وعلي ضوء ذلك فان الفرق الثمانية اصحاب الالقاب المشاركين في بطولة هذا العام هم المرشحون لحمل كأس هذا العام ايضا يمثلون القارة في المونديال العالمي للاندية.

بنظرة سريعة لمنافسي الأهلي في المجموعة الأولي نجد أن الترجي بات كتاباً مفتوحاً لأهلي لكثرة للكرة وتكرار اللقاءات.. والتي كان أغلبها لصاحب البطل المصري في السنوات الأخيرة أخرها خطف اللقب عام 2012 في تونس ليكون في لقائي هذا العام يمثلان نقطة جديدة علي أبناء باب سويقة اذا استطاع الأهلي تكرار الفوز أو الثأر من البطل المصري.

أما المنافسان الأخران كمبالا سيتي الأوغندي الذي تأسس عام 63 فهو حامل لقب الدوري المحلي في أوغندا 12 مرة والكأس 9 مرات ويشارك للمرة الخامسة في دوري الابطال والثانية علي التوالي ويحتل حاليا المركز الثاني في دوري بلاده برصيد 36 نقطة من 18 مباراة وبقارق 7 نقاط عن ناكيو يونيلا المتصدر.

ويأتي فريق تاتشيب رولوز بعد ذلك فلديه صانع ألعاب الفريق البوتسواني الملقب بأبو تريكة بسبب مهاراته العالية وطريقة ادائه التي تشبه النجم المصري محمد أبو تريكة حتي أنه يرتدي الفانلة رقم 22 مثل النجم المصري المعتزل.. ومن المقرر أن تجري قرعة الدورين الهامين الثاني وقبل النهائي في شهر سبتمبر القادم.. كل التوفيق لمثلنا في دوري الابطال الافريقي ويعود لكأس العالم.

ولا يمكن ان ننسي النادي المصري البورسعيدي ممثل الكرة المصرية هو الآخر في الكونفدرالية والتي اشتاق الجمهور المصري لها بعد فوز الأهلي خاصة وهو يواجه مونانا الجابوني الهابط من دوري الابطال والذي تجرع من الأهلي 7 أهداف وهو ليس ببعيد عن ابناء بورسعيد الجدعان.

*نقلاً عن المساء المصرية