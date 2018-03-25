قناعات زاكيروني

مكاسب عدة خرج بها منتخبنا الوطني من مباراة سلوفاكيا في بطولة كأس الملك الدولية الودية الجارية في تايلاند، والتي يلتقي من خلالها الأبيض اليوم منتخب الغابون في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع. وبعيداً عن الخسارة التي تعرض لها المنتخب أمام سلوفاكيا بهدفين لهدف في غضون سبع دقائق، إلا أن أداء المنتخب في الشوط الأول كان مقلقاً للغاية، فيما شهدت الـ 30 دقيقة الأخيرة من الشوط الثاني تحولاً مثيراً في أداء الأبيض، أعاد به للأذهان شيئاً من المستوى الحقيقي للمنتخب، الذي سيطر على مجريات المباراة وكان قريباً جداً من تعديل النتيجة.

عودة أحمد خليل للتهديف وبروز ريان يسلم في مركز صناعة اللعب من المكاسب المهمة التي خرج بها المنتخب في المباراة الأولى، وعلى صعيد الأداء أثبتت التجربة أن تفوق الأبيض في الشوط الثاني، يعود لقيام المدرب بتغيير أسلوب اللعب للطريقة التي اعتادها اللاعبون، والتي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وهي المرة الأولى التي يغير فيها زاكيروني طريقته، التي اعتمدها في جميع المباريات الثمانية التي خاضها منذ توليه القيادة الفنية للمنتخب، على أمل أن تكون 30 دقيقة كافية لإقناع زاكيروني بتغيير قناعاته قبل أن تجبره الظروف على ذلك.

كلمة أخيرة

مباراة الغابون اليوم فرصة جيدة لزاكيروني لكي يغير قناعاته وأن يبدأ من حيث انتهى.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية