فهد المولد... هل يكون محمد صلاح آخر؟

نتساءل احيانا: ماذا يحتاج فهد المولد ليكون (محمد صلاح) آخر؟ وهل الأمر صعب ومستحيل ام انه ممكن ان يتحقق؟.

في الواقع، فهد يملك صفات جيدة كلاعب، وقد تكون غير متواجدة في الكثير من اللاعبين وأقصد بذلك (السرعة والقوة) تحديدا.. والحس التهديفي ونوعا ما المراوغة.

بالتأكيد ان محمد صلاح مختلف جدا، وما يقدمه من مستويات رائعة مع ناديه ليفربول وتصدره هدافي الدوري الانجليزي خير دليل وهو يستحق الإشادة والإعجاب.

ما وصل له محمد صلاح لم يأت من فراغ، بل كان جهدا كبيرا قدمه وتضحيات وصبر وسنوات صعبة عاشها واختبارات معقدة مر بها حتى وصل لما وصل اليه.

ان تلعب في (المقاولون العرب) وتنطلق لأوروبا ابتداء من بازل مرورا بتشيلسي ومن ثم فيورنتينا وبعدها روما وتحط الرحال في ليفربول انها رحلة شاقة جدا.

اللعب في الأندية الاوروبية الكبيرة وحجز مكان اساسي بالفريق ليس بالامر السهل كما يظن البعض، فإن كنت لا تملك الامكانات فمن الصعب ان تكون اساسيا.

لا اقلل من لاعبينا المحترفين بالخارج، فهم قادرون على الوصول وتقديم انفسهم كنجوم في اقوى الدوريات العالمية وليس فقط فهد.

لكن ما اشاهده من تشابه في بعض الامور الفنية بين فهد ومحمد صلاح (كالسرعة والتهديف) جعلني اقول: ماذا ينقص لاعبنا ويقرر التحدي ويقول في داخله استطيع ان اصل.

لم اقارن فهد بلاعب اوروبي اخر، ولكن وضعت مقارنتي بلاعب عربي كان يلعب في ناديه المقاولون ولا يصنف بالاندية الجماهيرية في بلاده وانطلق منه للعالمية.

بإمكان فهد ان يصل بعيدا في الاحتراف الخارجي ان اراد وهو بحاجة اولا: للصبر، وثانيا: الثقة والرغبة والطموح وثالثا: العمل بجد، ورابعا: العقلية الاحترافية.

ان رغب فهد ان يكون نجما، فعليه ان يقدم تضحيات كبيرة وينسى انه اللاعب النجم القادم من الاتحاد، وان يبدأ من الصفر ويعرف ان طريق الاحتراف في اوروبا ليس مفروشا بالورود.

أخيرا...

فهد.. استثمر فرصة الاحتراف بإسبانيا مهما كانت واجعلها لك محطة تتعلم منها وتنطلق من خلالها للبعيد وربما نراك يوما نجما في افضل الاندية الاوروبية.. فكر بها قبل فوات الاوان.

*نقلاً عن اليوم السعودية