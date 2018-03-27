الأبيض ودولية تايلاند

خسارة منتخب الإمارات لكرة القدم من نظيره الجابوني في دولية تايلاند، ربما تنعكس سلباً على ثقة اللاعبين بأنفسهم، إذا لم يتمكن الجهاز الفني بقيادة الإيطالي ألبيرتو زاكيروني من إقناعهم بهدف المشاركة، خصوصا أنها الخسارة الثانية في البطولة.

المعالجة النفسية لأثر الخسارتين ضرورية جداً، حتى لا ترتفع نسبة شكوك اللاعبين بقدراتهم.

الإعداد وفحص مواقع القوة والضعف، ومعرفة مزيد من التفاصيل عن المواهب الموجودة في تشكيلة الأبيض، أمر مهم للمدرب، لكن يجب أن يبقى ضمن فترة محددة، لأن آسيا 2019 – الإمارات، على الأبواب.

مشاركة الأبيض في دولية تايلاند إيجابية بكل المقاييس. إذا ما استثنينا تأثيراتها النفسية قصيرة الأجل، فالأهم أن يستعيد المنتخب عوامل قوته، وأن يكون قادراً على منافسة منتخبات مُحصنة طموحاتها منصة التتويج.

الفوز بكأس آسيا ليس مضموناً، لكن الأسرة الكروية تود أن ترى منتخباً ذا هوية واضحة، منسجم الأداء، يقاتل من أجل حلم عشاقه، لا يلين ولا يستكين ولا يخسر بسهولة.

هناك عمل واضح للمنتخبات الوطنية، وتحضيرات جيدة تعيد إلى الأذهان طرق الإعداد التي شهدتها الفترة الممتدة من 2008 إلى 2011، والتي شكّلت هوية واضحة لجميع المنتخبات.

خوض المباريات والمشاركة في بطولات ودية خلال التجمعات، خطوات مهمة يقوم بها اتحاد الكرة من أجل البناء، والاستمرار على هذا النهج يصنع منتخبات قوية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية