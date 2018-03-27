المنتخب واليونان

>> اليوم الاختبار الثانى لمنتخبنا الوطنى لكرة القدم امام اليونان، بعد ان انتهى الاختبار الاول امام البرتغال بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف.. نتمنى من السادة الذين يفتون ويحللون المباراة ان يكفوا عن جلد المنتخب مثلما حدث بالمباراة الأولي، وان يراعوا ان الفريق فى فترة إعداده للمونديال.. وكنت أتمنى من كل ناقد للمنتخب ان يكون منصفا، وليس قاسيا لهذه الدرجة التى أزعجت الجماهير!

>> لست ملكا والسيسى سيد العالم، هكذا قال محمد صلاح، حينما قال له المذيع انت ملك الان على عرش كرة القدم فاجاب صلاح لست ملكا، بل أنا لاعب كرة، وعندما سأله المذيع عن علاقته برئيس دولته قال السيسى سيكون سيد العالم وأكد ان الرئيس يسأل عنه ويشجعه بعد كل مباراة وقال له: لا تفكر فى ترك ناديك الا بعد انتهاء مباريات كأس العالم، لقد اصبح صلاح رمزا للتواضع وعدم الغرور، ورمزا للانضباط والتركيز، وفخرا لكل من يحمل الجنسية المصرية.

>> وسط الاهتمام بكرة القدم، ضاع من الاعلام نشر اى خبر عن بطولتى الجمهورية للشراع تحت إشراف عمرو ابوالسعود رئيس الاتحاد المصرى للشراع ، والتى فاز بها نادى اليخت السكندرى وخرجت بصورة رائعة فنيا وتنظيميا، وبطولة الجمهورية لسباحة الغوص والانقاذ التى أقيمت باستاد القاهرة شهدت تحطيم ارقام قياسية جديدة، وكشفت عن ظهور ابطال جدد للعبة، وكذلك أغفل الاعلام فوز سيدات الأهلى ورجاله ببطولتى كأس مصر للسلة بعد الفوز على سبورتنج سيدات ورجال.. نأمل من الاعلام الرياضى ان يواكب العصر اللا كروى ويهتم ببقية الألعاب، خاصة متحدى الإعاقة الذين شرفوا مصر بآخر بطولة إقليمية أقيمت فى ابوظبي.

>> الدورى الكروى سيعود بعد عودة المنتخب من سويسرا، نتعشم ان تكون العودة جيدة من جميع الأندية، وان يكون التعليق الرياضى محترما، أكرر ان يكون محترما

*نقلاً عن الأهرام المصرية