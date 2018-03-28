الننى باق مع الارسنال

4 أعوام جديدة سيقضيها محمد الننى نجم المنتخب الوطنى مع ناديه الارسنال الانجليزى بعدما تم تجديد عقده لمدة أربعة مواسم مقبلة من دون ان يعلن الفريق الانجليزى أي تفاصيل أخرى عن العقد يستمر الننى فى الدفاع عن ألوان النادى اللندنى منذ أن انتقل اليه فى يناير عام 2016 قادما من بازل السويسرى لعب نحو 66 مباراة كاملة مع الارسنال فى جميع المسابقات حيث جاء تجديد العقد مع اللاعب ليرد على جميع المشككين القائلين بأنه سيرحل عن الارسنال فى نهاية الموسم الجارى ولكن ثقة النادى بقدرات اللاعب جعله يبقى فى صفوف الفريق هناك حتى نهاية موسم 2022.

هذا التجديد جعل محمد الننى يخرج عن صمته عندما تحدث اللاعب عبر حسابه الشخصى بموقع توتير عندما قال «رسميا معا لوقت طويل لنصل إلى ما بدأنا العمل من أجله ونضع ارسنال فى المكان الذى يستحقه فى أوروبا والعالم كله» وفى رأىى ان نهاية عقده سوف يعود النفع على صفوف المنتخب فى الفترة المقبلة حيث يستعد حاليا الفراعنة لخوض الوديات استعدادا للمشاركة فى مونديال روسيا المقبل.

ويثبت اللاعبون المصريون المحترفون حاليا فى الدورى الانجليزى انهم صفقات ناجحة للغاية ويأتى فى مقدمتهم النجم الكبير محمد صلاح نجم ليفربول بعدما تعالت بعض الأحداث لكى يترك ناديه الانجليزى فى طريقه الى بايرن ميونيخ الالمانى أو ريال مدريد الاسبانى وهو ما جعل ناديه يحدد مبلغ يفوق الــ200 مليون يورو لمن يريد شراء محمد صلاح فى حين أن النادى الانجليزى يريده فى صفوفه الموسمين المقبلين بعدما أصبح صلاح لاعبا من أهم اللاعبين ليس فقط فى انجلترا بل فى العالم وأحد أبرز الهدافين فى تاريخ الدورى الانجليزى ونتمنى ان نرى لاعبين جددا يرفعون راية العلم المصرى خفاقا فى الخارج.



*نقلاً عن الأهرام المصرية