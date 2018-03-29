استجابة العين السريعة لاستضافة نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم ليست غريبة، لأن ملاعب نادي العين جاهزة دائماً لاستضافة أي حدث رياضي وفي أي وقت، خصوصاً التحفة العالمية، ملعب هزاع بن زايد، الذي يستضيف النهائي.

الوصل والوحدة فريقان مميزان يستحقان بلوغ النهائي بناء على ما قدماه هذا الموسم، فهما مدججان بالنجوم الطموحين.

خلف الأصفر والعنابي جمهور غفير لعب دوراً مهماً في تشجيع هذين اللونين، حيث سجل محبو الفريقين حضوراً واضحاً هذا الموسم، وشغلوا المدرجات وحفّزوا اللاعبين.

البحث عن اللقب أمر مشروع عندما يأتي بطريقة نظيفة، لكن في بعض الأحيان وتحت ضغط المباراة ونتيجتها ومرور الوقت، تلتهب الأعصاب في المستطيل الأخضر وعلى مقاعد البدلاء وفي المدرجات، وتبرز تصرفات غير مقبولة. هذه الحالة تحتاج إلى فعل استباقي من إدارة الناديين وتحذير اللاعبين وعناصر الفريقين من أي تصرف غير مقبول.

هناك فريق واحد يتّوج باللقب حسب سنّة اللعبة الشعبية، وعليه يجب أن يمتثل الجميع لهذا الأمر وأن تكون الروح الرياضية هي الغالبة قبل وخلال وبعد المباراة.

ملعب هزاع بن زايد نقطة التقاء عملاقين وجماهير محبة للفريقين، والأسرة الكروية تنتظر مباراة تليق بسمعة الإمبراطور وأصحاب السعادة.

هناك مسافة بين الملعب ومقري الفريقين المتباريين، ومن يفز الليلة يحوّل وحدة قياس تلك المسافة من كيلومتر، إلى وحدة فرح.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية