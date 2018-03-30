وجع ما بعد الاحتراف

التركيز على الفريق الأول أمر حتمي بالنسبة للأندية، لأن نتائج هذا الفريق تتحكم في مصير الإدارات، وغضب الجمهور يرتفع عند الخسارة ويتحول إلى بهجة عند الفوز. الفريق الأول يأكل الأخضر واليابس من الميزانية، لذا تُجبر الكثير من الإدارات على عدم الاهتمام بالخامات الصغيرة. إهمال صقل مواهب الصغار في معظم الأندية المحلية أصبح واضحاً بعد عصر الاحتراف.

في عام 2008، حقق منتخب الإمارات للشباب كأس آسيا لأول مرة في تاريخه وتأهل إلى كأس العالم تحت 20 سنة في مصر 2009، وتأهل منتخب الناشئين إلى كأس العالم تحت 17 سنة – 2009 – نيجيريا، ثم تأهل المنتخب الأولمبي إلى أولمبياد لندن 2012.

هذه المنتخبات كانت نتاج عمل مشترك بين الأندية واتحاد الكرة. عمل الأندية انحصر في تقديم مواهب واعدة، واتحاد الكرة وضع برامج غنية لخلق تشكيلات منسجمة قادرة على منافسة منتخبات الدول الأخرى.

بعد الاحتراف الرسمي، أهملت بعض الأندية الخامات الصغيرة وانصب التركيز على الفريق الأول .هذا التراجع جعل مدربي المنتخبات يعانون عدم وجود بدائل مناسبة عند حدوث إصابات.

الأندية في حاجة إلى مدربين مؤهلين يعملون مع الصغار لتعليمهم أساسيات وفنون اللعبة منذ البداية، فبدون وجود مواهب واعدة، فإن منتخبات الفئات العمرية ستبقى تئن من وجع ندرة الخامات الجيدة، حتى وإن توافرت لها ظروف إعداد جيدة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية