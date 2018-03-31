مباريات عالمية للمنتخبات العربية

كانت أيام فيفا العشرة الماضية بمثابة مباريات المونديال من خلال لقاءات قوية بين منتخبات تستعد لكأس العالم 2018 في روسيا، حيث لعب كل منتخب مباراتين يفصلهما أربعة أيام بوصفها تطبيقاً حقيقياً للمونديال، وما يهمنا أكثر المنتخبات العربية الأربعة: السعودية ومصر والمغرب وتونس التي خاضت مباريات قوية بمعايير تحقق الفوائد المرجوة في هذا الوقت.

وعليه، فلا بد أن يكون التقييم احترافياً، ونحن على مسافة ثلاثة أشهر تقريباً ومقبلون على مباريات مماثلة يجب أن تكون أفضل فنياً ولياقياً، وأن نكون منطقيين وواقعيين ولا نحلق في أوهام الأحلام.

لا بد أن يكون تعاملنا منسجماً مع الصراعات التقليدية والتنافسية ونحن في المنعطف الأهم لحسم البطولات المحلية التي يواكبها حماس كبير وتركيز ذهني وشحذ همم لنيل الألقاب، وهذه العوامل لها مفعولها وتأثيرها في تعامل وتفاعل اللاعبين بدعم جماهيري قوي ومثير وإرهاصات إعلامية في البرامج الفضائية الصاخبة ساعات طويلة وتفاعل قوي ومباشر في وسائل التواصل الاجتماعي.

الفوارق كبيرة لمصلحة المنتخبات الأوروبية وأمريكا اللاتينية، لا سيما التكوين البدني وقوة اللياقة والفكر الاحترافي داخل الملعب وخارجه والانضباط في التدريبات، ولذا يجب الاستفادة منها أثناء أيام فيفا بتكريس اللعب معها والاستفادة قدر الإمكان قبل وصول روسيا في شهر يونيو المقبل.

وفي هذا الصدد، استمتعنا الأيام الماضية بمباريات جميلة بين منتخبات عريقة تتنافس من الآن لبلورة خططها وأهدافها في كأس العالم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية