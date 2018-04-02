6 الأرجنتين و4 السعودية

بالتأكيد أن خسارة الأرجنتين بنصف درزن أمام إسبانيا ضمن استعداد المنتخبين لمونديال روسيا أكثر إيلاماً وصخباً من خسارة منتخبنا السعودي بالأربعة أمام بلجيكا «تزامناً».

فالتانغو منتخب عالمي عريق وسبق وحقق كأس العالم مرتين وخسر النهائي ثلاث مرات، وجُل نجومه في الدوريات الأوروبية، بينما منتخبنا ليس لديه محترفون خارجياً إذا استثنينا «انتداب» ثلاثة للدوري الإسباني منتصف العام الجاري، وأفضل إنجاز الوصول إلى دور الـ 16 في مونديال أمريكا 1994 قبل أن نعود مرة خامسة في مونديال روسيا بعد تجارب توقفت عند مباريات المجموعات في ثلاثة مونديالات متتالية.

وماضياً وحاضراً الفوارق كبيرة بين منتخبنا والأرجنتين، ومن الطبيعي أن تتحدث وسائل الإعلام العالمية عن التانغو وأن يغضب الإعلام الأرجنتيني وأن يقرع نجومه.

وفي شأننا طبيعي أن نغضب من الخسارة، لكن ليس إلى درجة توبيخ اللاعبين وتحطيم بعضهم، أو أن يفكر أحد في استبدال المدرب بيتزي الذي يخوض ثاني مباراة حقيقية ضمن أيام فيفا، بعد أربعة أيام من مباراة جيدة مع أوكرانيا 1 ـ ‏‏‏1.

نحتاج للحكمة والعقلانية، خصوصاً أن الفوارق كبيرة جداً لمصلحة نجوم بلجيكا، وجُلهم يلعبون في أعرق الدوريات الأوروبية، واللعب معهم مكسب كبير لكشف عيوب الأخضر واحتياجاته وتعويد اللاعبين على مجابهة عمالقة كرة القدم.

ولا بد أن نستفيد من هذه التجربة ولا نكرر الانفعالات ولا نبالغ في الطموحات مع أهمية التحفيز نحو الأفضل.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية