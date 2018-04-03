قدم غزال الوصل وأحد أبرز نجوم الكرة الإماراتية السابقين فهد خميس نصيحة لنجم الوحدة الدولي إسماعيل مطر عبر قناة أبوظبي الرياضية طالبه فيها بعدم الانتقال إلى ناد آخر في هذه المرحلة العمرية.

خميس قال إنها نصيحة أخوية، لكنها في الحقيقة رؤية نقدية مستوحاة من تجارب اللاعبين الذين تصارعت في دواخلهم رغبة الاستمرار في اللعب وحكم التقدم في العمر وما ينتج عنه من تراجع في الأداء والتركيز واللياقة وعدم القدرة على مواجهة الشباب.

غزال الوصل يرى أن مطر يرتكب خطأ في هذه المرحلة إذا قرر الانتقال إلى ناد آخر، «لا تروح نادي ثاني .. نصيحة من أخوك الكبير»، هكذا قالها فهد.

الكابتن إسماعيل مطر، الذي ظهر في التلفزيون فرحاً بفوز فريقه بكأس الخليج العربي، يؤكد أنه اختار لعب كرة القدم لأنه يحبها ومازال يحبها وليس من أجل أمور أخرى.

لم يجب الأسطورة بصراحة عن مسألة بقائه في الوحدة أو انتقاله إلى ناد آخر واكتفى بالقول «إن الظروف هي التي تحكم»، مؤكداً أن الوحدة بيته الذي ترعرع فيه مذ كان في السادسة من عمره.

إبقاء الوضع غامضاً أمام مطر الذي أكد ضبابية مصيره خطأ فادح، لذا، فإن على إدارة الوحدة مصارحة الأسطورة بأسرع وقت.

هل يستجيب مطر إلى رؤية فهد، أم يتخذ ما يراه مناسباً؟

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية