مبروك للرياضيين نجاحه

فى عهده تمت إنجازات رياضية غير مسبوقة، وتم إقرار قانون للرياضة، وعاد دورى الكرة الذى كان متوقفا قبله، وذهبت الرياضة المصرية للعالمية على رأسها كرة القدم التى غابت شمسها عن السطوع أعواما عديدة، كما تقلد أبطال الألعاب الأخرى الذهب والفضة والبرونز بالأوليمبياد وكئوس العالم. لذلك نبارك للرئيس السيسى النجاح بارتياح وبإرادة الشعب، مبروك للرياضيين استمراره بمنصبه الامر الذى سيضمن للرياضة الاستقرار والاستمرار فى حصد الإنجازات. لقد انتشل الرئيس السيسى الرياضة من الضياع مثلما انتشل مصر من الانقسام, ونتعشم ان يتحقق فى ولايته الثانية المزيد من البطولات، كما نتمنى ان يستمر وزير الرياضة فى منصبه بالحكومة لتزداد الرياضة وهجا وازدهارا، وترتفع هامتها إلى عنان السماء.

ومازال الهجوم المباشر بالقلم والميكروفون مستمرا على كوبر المدير الفنى لمنتخبنا الوطنى للكرة، وبرغم أنى من الاقلام التى لا تحب انتهاز الفرص لحظة وقوع اَى بطل لنهيل عليه التراب، لكنى أضم صوتى لمن انتقد من العقلاء اداء المنتخب امام اليونان الذى أفقدنا خسارة مركز متقدم فى تصنيف الفيفا، من ثم نطالب كوبر بضرورة مراجعة حساباته الفنية مع بعض اللاعبين، ومراجعة خطة اللعب والتشكيل، خاصة ان الوقت مازال فى مصلحته، لذلك نتمنى استغلال الفرصة قبل ان نندم على الذى ضاع منا وهو فى أيدينا، والله الموفق.

لا يعجبنى اختيارات كثير من الأندية لقيادتها الإدارية والفنية التى يشوبها تغلب القلب على العقل، ومنح الفرص للأقارب والمحاسيب على حساب اصحاب الخبرة والكفاءات حتى ولو كانت طرق الاختيار عن طريق نشر اعلان!

لقد فشل من يمتلكون اوراقا وشهادات نظرية فى قياداتهم للعمل، لذلك وجب على من يختار ان يضع فى حساباته التجارب العملية والقدرات الشخصية والنفسية والقدرة على فُض المنازعات!

مش كده ولا أيه.

*نقلاً عن الأهرام المصرية