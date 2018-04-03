نهائي الخبرة والطموح

حسم أمر التأهل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة ساخنة بين الاتحاد والفيصلي في مواجهة مرتقبة بين فريق خبير بالنهائيات وفريق سيدخل المواجهة بحماس لاعبيه وروحهم العالية التي أجهزت على لاعبي الاهلي وأبعدتهم عن التواجد في هذا النهائي الكبير.

تأهل الاتحاد لا يعني أن الفريق في أتم الجاهزية للمباراة النهائية، فالفريق يعاني بسبب القضايا التي عليه، وهذه المعاناة من بداية الموسم، وبالتالي لا بد أن يكون الاستعداد للنهائي مختلفًا، بمعنى اخراج اللاعبين من معمعة تلك القضايا وإلا فان الفيصلي يعرف من اين تؤكل الكتف في هذا النهائي.

الفيصلي استحق التأهل للنهائي وهذا الكلام ليس بجديد؛ لان الجميع علق وشهد على هذا الأمر، ولكن متى حضرت الروح حضر الانتصار، وهو ما لم يكن عليه الأهلي وكان عليه الفيصلي، وفي النهائي اذا كان بنفس تلك الروح فلن تكون هناك كلمة للاتحاد، والذي سيكون الحمل عليه كبيرًا؛ لان التطلع لتحقيق انجاز مميز سيكون هدف الفيصلي الأول والأخير.

النهائي سيكون مميزًا لان روح الانتصار ستكون حاضرة، فالاتحاد يريد ان يتغلب على ظروفه ويؤكد التفوق واسعاد جمهوره الصابر، بينما الفيصلي يريد ان يقول كلمته أمام تاريخ الاتحاد، وكتابة تاريخ جديد له ولاسمه ولجمهوره ولمدينته، وفي النهاية الفريقان يستحقان النهائي ويستحقان اللقب.

الحضور الجماهيري في لقاء الباطن والاتحاد كان جميلًا ولعل اي مباراة يكون طرفها الاتحاد يحضر الجمال بهذا الجمهور الكبير والجميل والذي يعد الأبرز والأكبر بدليل الأرقام الكبيرة التي يسجلها الحضور الاتحادي في كل مباراة، وجمهور العميد سيزيد روعة النهائي بحضوره الكبير، ولعل الأغلبية سعيدة بتأهل الاتحاد للنهائي بسبب روعة الفريق من جهة، وروعة جمهوره من جهة أخرى، في انتظار نهائي كبير يليق بروعة مسمى وراعي البطولة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه.

*نقلاً عن اليوم السعودية