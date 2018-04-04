أخطاء الهلال وفوز العين

ألف مبروك فوز العين، آملين التأهل في الجولة الأخيرة من دوري المجموعات آسيوياً، وأن يكون التوفيق حليف الهلال مستقبلاً.

أما المباراة، فمنذ دقيقتها الأولى والإثارة عنوان الزعيمين بهجوم محموم وتبادل إبداع من الحارسين علي الحبسي وخالد عيسى، واستمرت الندية إلى الدقيقة 40 بركلة جزاء ثانية للعين تفنن فيها بيرج الذي أضاف الهدف الثاني آخر دقيقة بجزائية ثالثة، علماً بأن الحبسي تصدر لجزائية عموري في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني تاه الهلال بأخطاء في الثلث الهجومي ترتد الكرة سريعاً بنقلات متقنة في مساحات فارغة لم يوفق فيها لاعبو العين لتبقى النتيجة على حالها الشوط الأول (2 ـ ‏‏1).

الجزائيات الثلاث، وعدم قدرة الهلال على المحافظة على تقدمه امتداد لغرائب الزعيم السعودي الموسم الجاري متقهقراً في الدوري المحلي ومفرطاً في الفارق النقطي الكبير بتعامل المدرب دياز وتدوير اللاعبين واختياراته الأجنبية وحساباته الخاطئة في المفاضلة بين بعض الأسماء آسيوياً، وتأخر الإدارة في إقالته وأخطاء بدائية من أهم النجوم، والأسوأ في السيناريو القاري هداياه المجانية لجميع المنافسين من أول مباراة أمام الاستقلال حتى مباراة ملعب هزاع، من دون تقليل من أحقية الفائزين.

الجمهور الهلالي يصابر نفسه مؤملاً في إنقاذ موسمه بالفوز على الأهلي في السابع من أبريل وحسم الدوري أو التعادل بأمل هزيمة الفتح آخر جولة.

ولقناعة المدرج الكبير بالظروف ساندوا اللاعبين والإدارة بعد الخروج الآسيوي العصيب لحين انتهاء الدوري.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية