متعب لن يحترف بالزمالك

لا أحد يستطيع أن ينكر ما قدمه النجم الكبير عماد متعب لناديه الأهلى أو مع المنتخب الوطنى، حيث حقق العديد من البطولات المحلية والقارية، وأثبت أنه لاعب كبير استحق كل الإشادة بلعبه وأخلاقه داخل المستطيل الأخضر، ولما أيقن أنه ليس له مكان مع الفريق احترف فى الانتقال الشتوى للتعاون السعودى حتى يستعيد مستواه المعروف بعدما أصبح ملازماً لدكة البدلاء فى صفوف الأهلى، ولم يجد طريقاً آخر سوى الاحتراف بالخارج على ضوء رؤية الجهاز الفنى بأنه ليس رجل تلك المرحلة، وهى وجهة نظر يجب أن نحترمها جميعاً.

ولكن لا أعلم ما هى الأسباب الحقيقية وراء رفض الأهلى عودته من جديد لصفوف الفريق، خاصة ان عقده الرسمى سوف ينتهى مع ناديه السعودى بعد 8 أيام من الآن، وكان من الطبيعى أن يعود لناديه ـ كما حدث مع حسام غالى المرشح لمنصب مدير الكرة بالأهلى فى الموسم المقبل ـ ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق بعدما رفض ناديه عودته من جديد للأهلى، وهو الأمر الذى فتح بعض التكهنات حول هوية اللاعب المقبلة فهناك أخبار كثيرة تؤكد انتقاله إلى الزمالك، ولكن هذا لم ولن يحدث على الإطلاق لأنه إذا كان يريد اللاعب الانتقال لصفوف القلعة البيضاء كان من الممكن أن يفعلها من موسمين وليس الآن، كما أنه واحد من اللاعبين الذين يحبذون عدم الانتقال لأى ناد فى مصر واللعب فقط فى صفوف الأهلى بعدما صنع تاريخاً كبيراً مع القلعة الحمراء وأصبح اسماً كبيراً تغنت به جماهير الأهلى فى المدرجات.

لا أعلم ما هى الأسباب وراء رفض الأهلى عودته إلى ناديه، هل ستكون تلك الأشياء التى تحدث مع اللاعب سبب تلك النهاية المأساوية للاعب قدم الكثير لناديه والمنتخب؟!.. أتمنى أن يعدل الأهلى من موقفه مع نجم كبير فى وزن عماد متعب.

*نقلاً عن الأهرام المصرية