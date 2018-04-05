الجزيرة .. قراءة وتطابق

تأهل فريق الجزيرة إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا إلى جانب شقيقه الأهلي السعودي، قبل الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى. جمع فخر أبوظبي ثماني نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة واحدة.

ربما يعد البعض تأهل الجزيرة مفاجأة قياساً بموقعه ونتائجه وأدائه في دوري الخليج العربي والمسابقات المحلية، لكن القراءة من هذه الزاوية وحدها ليست كافية، لأنها لا ترسم ملاح القوة التي يمتلكها الفريق.

القراءة الأكثر واقعية لحال «الفخر» في المسابقة القارية تتطابق مع أدائه في مونديال الأندية، ديسمبر الماضي، حيث قدم عروضاً رائعة وحقق نتائج إيجابية، وأثبت هويته وترك بصمة إماراتية في تاريخ بطولات كأس العالم للأندية.

يمتلك فريق الجزيرة القدرة على المضي بعيداً في المنافسة الآسيوية، لأن ضغوط دوري المحترفين لم تعد تشكل عبئاً عليه.

مباريات خروج المغلوب حساسة جداً ولها طابع خاص، والمدرب الهولندي تين كات يدرك هذه الحساسية التي تحتاج إلى إعداد نفسي، يضاهي الإعداد البدني أو أكثر بقليل.

لا أحد يضمن شيئاً في كرة القدم النتيجة لأنها «لعبة اللامنطق»، لكن الإعداد الجيد يساعد كثيراً على فك الشفرة، ويحل الأمور المعقدة، ويذلل الصعاب.

جماهير الكرة الإماراتية وعشاق الفخر يتطلعون إلى رؤية فريقهم بأفضل وأقوى حال حتى يواصل مسيرته، ويحقق هدفاً كان في سالف الأوقات صعباً أو مستحيلاً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية