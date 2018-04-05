الفورمولا مع كبار آسيا

من يخطط ويسعى للفوز سيصل لمبتغاه مهما كانت الظروف ومهما كان نوع الخصم، وحتى إذا كانت المباراة خارج الديار، فالإرادة والإصرار أكبر وأقوى من أن تقف أمامهما أي عقبات مهما كان نوعها، وهذا ما ترجمه فخر العاصمة بعد تأهله للدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا، مكرراً فوزه المثير ذهاباً وإياباً على الغرافة القطري بثلاثية رائعة حملت بصمات علي مبخوت، الذي ذكرنا بمستواه في خليجي 21 وآسيا 2015، وقاد الفورمولا للتأهل للدور الثاني كأول فريق إماراتي يتأهل للمرحلة المقبلة هذا الموسم.

عندما يقترن الفوز بالتأهل فإن قيمته تتضاعف، وعندما تجتمع معها الأداء والروح القتالية فإن ذلك مدعاة للفخر، لأن تلك المكاسب لم تتحقق على مستوي بطولة محلية، بل على صعيد أهم وأقوى بطولة قارية، وهذا ما يضاعف من قيمة إنجاز الفريق الجزراوي، الذي روّض الظروف الصعبة التي يمر بها الفريق لمصلحته، ولم يتعذر بالنقص والغيابات والإصابات التي يعاني منها، ولم تضعف من قوة إرادته بتشريف الكرة الإماراتية في المحفل القاري، وكان له ما أراد عندما عاد بفوز ثمين وتأهل مستحق للدور الثاني، والمقبل أجمل وبانتظار انضمام الزعيم العيناوي للقائمة، المكان الطبيعي لكبار آسيا.

كلمة أخيرة

محاولات أصحاب السعادة العودة لأجواء آسيا باءت بالفشل، بعد الخسارة الرابعة من خمس مباريات، في ظهور متواضع وضعيف للوحدة.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية