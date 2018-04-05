موقعة 7 أبريل

في كرة القدم ھناك أمسیات یدونھا التاریخ وتحتفظ بھا الجغرافیا ویعتبرھا الجمھور أم المباریات ولا تقبل القسمة على اثنین وقد لا تتكرر كثیرا في مواسم اللعبة وأمسیة 7 أبریل واحدة منھا.

وفي كرة القدم أیضا لیست الخسارة نھایة المطاف بل بدایة لمشاویر جدیدة فیھا الكثیر من التحدیات وكذلك حال الفوز، فبمجرد تحقیقھ تجد أصحابھ یتطلعون لما بعده لأنھا في كل عام تأتي وفي كل موسم مسابقة أخرى.

أعرف أن جمھور الاتحاد یتمنى فوز الھلال كما ھو الحال بالنسبة لجمھور النصر مع الأھلي، وھو حق مشاع لكافة الجماھیر، لكن ذلك لا یغیر أن موعد المباراة قد اقترب ولیس أمام عشاق المعنیین بالحدث إلا الحضور والمساندة والتشجیع واستثمار الحدث بطرق إیجابیة تدعم فیھا فریقھم وتسھم في تشكیل صورة حضاریة لما وصلت لھ ریاضة الوطن وحضارة جماھیره لأننا في النھایة شركاء لھذا المجد الذي یتحقق.

لقد أشبع حراس الأندیة ھذه الموقعة بالكثیر من الأطروحات بعض منھا، أقول بعض، ربما یكون مقبولا لكن إجمالا المباراة أشبعت طرحا ولم أستمع لرؤیة فنیة واحدة تعطینا صورة تقریبیة لما ستكون علیھ المباراة خاصة والوسط الریاضي لا یتقبل طرحك إلا إذا أدرك بأنك أحد الحراس الذین أعنیھم.

فنیا وبشكل مختصر أعتقد أن الفریق الھلالي یجب أن یكون متحفظا بساتر دفاعي، فلدیھ نقطة في الید، والأھلي یجب ألا یندفع بحجة كسر فارق النقطة ویكون صبورا، فالنتائج تحدث أحیانا من الأخطاء ھذه المواجھة تعكس واقع كرة القدم السعودي الجمیل فلن تكون مھمة للأھلي ما لم یكن فیھا الھلال، وذات الأمر بالنسبة للھلال ما لم یكن منافسھ الأھلي كل الأمنیات بلیلة یدھشنا الأداء ویشبع رغباتنا.

*نقلا عن عكاظ السعودية