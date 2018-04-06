الخامسة فارقة

الجولة الخامسة لمنافسات دوري أبطال آسيا كانت مختلفة تماماً عما سبقها من جولات من حيث تأثير النتائج، بعد أن سجلت ولأول مرة فوزاً مزدوجاً للجزيرة والعين على الريان والهلال، منحت الفورمولا بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 وقربت الزعيم من العبور نحو الدور الثاني، وأصبح بحاجة إلى نقطة وحيدة في الجولة الأخيرة أمام الغرافة، لمرافقة الجزيرة إلى المرحلة الثانية مع أفضل 16 فريقاً في القارة.

ست نقاط هي محصلة فرقنا الأربعة من الجولة الخامسة في حصيلة هي الأكبر منذ بداية مشوار أنديتنا في دوري المجموعات، ولأول مرة يحقق اثنان من ممثلينا الأربعة الفوز في الجولة ذاتها، في الوقت الذي استمر مسلسل هزائم الوصل والوحدة، بعد تعرض العنابي للخسارة الرابعة له مقابل فوز وحيد للعنابي، في الوقت الذي لم يعرف الوصل طعم الفوز أو التعادل في المباريات الخمس التي خسرها، في حصيلة متواضعة للعنابي والإمبراطور، وإذا كانت الخبرة لم تسعف الوصل فلا توجد أعذار مقنعة لأصحاب السعادة لامتلاكهم جميع الأدوات اللازمة للذهاب بعيداً في المنافسة، ولكن للأسف الشديد كان بعيداً عنها تماماً وشتان الفارق بين أداء العنابي محلياً وما يقدمه على المسرح القاري.

كلمة أخيرة

الجولة الخامسة كانت فارقة بفوز العين والجزيرة، ولا جديد للإمبراطور وأصحاب السعادة إلا زيادة غلتهما من الخسائر.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية