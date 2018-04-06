برافو.. اتحاد السلة

النجاح الذي تحقق في نهائي أغلى الكؤوس لكرة السلة، كأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، جاء تأكيدا على ما يحققه الاتحاد البحريني لكرة السلة من نجاحات مميزة منذ أن تولى الشاب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة رئاسة الاتحاد، ونحن نتابع بكل الفخر والاعتزاز التطور الذي تشهده اللعبة بفضل الدعم والمساندة التي يحظى بها الاتحاد والاندية من اهتمام ومتابعة.

أمس الأول تابعنا جميعا المباراة النهائية لبطولة أغلى الكؤوس وشاهدنا الاعداد الجيد من النواحي كافة؛ الفنية والإدارية، لهذا اللقاء في ثاني بطولة تحمل اسم الغالي علينا جميعا خليفة بن سلمان حفظه الله.

الحضور المميز والكبير رياضيا وجماهيريا ملأ الصالة الرياضية لمدينة خليفة بن سلمان الرياضية، واستمتعنا بشيلات حلوة من كلا طرفي الجماهير التي حرصت على حضور اللقاء وتشجيع فريقها لتقديم عرض جيد.

لقد اثلج صدورنا جميعا القرار الذي اتخذه راعي البطولة بإعلان زيادة المكافآت المخصصة للبطل والوصيف في بداية المباراة، إذ اعلن في الصالة الرياضية زيادة مكافأة البطل إلى مبلغ ثلاثين ألف دينار بدلا من عشرة، والوصيف إلى خمسة عشر ألف دينار بدلا من خمسة، وهي بلاشك كانت مبادرة يشكر عليها ولاقت كل الشكر والتقدير.

بعيدا عن النجاحات الادارية التي تحققت في هذا الختام، فقد شهدت المباراة نوعا جيدا من التنافس الاقوى الشريف، خاصة في الشوطين الاول والرابع الذي كادت ان تحدث فيه المفاجأة بعد ان كان المنامة المسيطر على مجريات اللقاء من البداية، إلا أن لاعبيه استطاعوا تدارك ذلك وواصلوا التقدم حتى نهاية اللقاء مستفيدين من أخطاء لاعبي المحرق وقدرات لاعبيهم الموجودة حتى على دكة الاحتياط. عموما اللقاء جاء حلوًا من الجانبين واستمتع الحضور بمجريات المباراة واحترام قرارات طاقم التحكيم وتقديم صورة مشرفة بذلك.

تحية تقدير واعتزاز لمجلس إدارة الاتحاد برئاسة سمو الشيخ عيسى بن علي، وإلى الاخوة اعضاء مجلس الإدارة على جهودهم وتعاون الجميع من لجنة الحكام والعاملين بالاتحاد على إظهار المناسبة بالصورة التي تليق باسمها.

شكرا لكم من الأعماق، ونتمنى استمرار مثل هذه النجاحات التي تليق باسم البحرين الغالية.

*نقلا عن الأيام البحرينية