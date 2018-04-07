فرصة جديدة لشباب الألترس

بمناسبة البيان الذى أصدره ألتراس أهلاوى، وطالب فيه بالإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة أحداث الشغب الأخيرة، أعلن من هنا تأييدي لفكرة منح أولادنا الشباب فرصة جديدة، ونتسامح معهم حفاظا على مستقبلهم، وفى نفس الوقت أطالب بحل جميع الروابط حماية لمستقبل وسلامة أولادنا أولا، وثانيا للمحافظة على السلم العام، خاصة وأن أغلب مواد قانون الرياضة تجرم إنشاء الروابط.

المادة 91 ، نصت على معاقبة من "أنشأ أو نظم روابط رياضية بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه، وتكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن ثلاث سنوات ".

كما نصت المادة 87 بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف جنيه لكل من دخل إلى مكان النشاط الرياضي أو أى هيئة أو منشأة رياضية وهو حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا. وهو حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حارقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها فى إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات"، وقد عاقبت المادة 88 بالحبس سنتين وغرامة من 10 إلى 30 ألف جنيه، لكل من يستخدم اللعاب النارية أو المواد الحارقة أو أى أداة تستخدم فى إيذاء الغير أو الإضرار بالمنشآت الرياضية، ويعاقب بمواد قانون العقوبات إذا ترتب على إصابة الغير بعاهة مستديمة أو أفضت إلى الموت".

كما عاقبت المادة 86 كل من اقتحم أو حاول اقتحام أو دخول مكان رياضي بغير حق، بالحبس 6 أشهر، وغرامة من 500 إلى 3 الاف جنيه، ويتم مضاعفة العقوبة فى حالة استخدامه القوة فى الدخول"، كما ان المادة 92 من قانون الرياضة نصت على معاقبة كل من حرض على الشغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو لتعطيل نشاط رياضى، بالحبس وغرامة من 10 الاف إلى 100 ألف جنيه

حتى ان القانون جرم فى المادة 85، سب أو قذف أو أهان الرياضيين أو جماهير النادى المنافس، أو حرض على الكراهية أو التمييز العنصرى، أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة فى تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به".

وقضت المادة 89 بالحبس سنة وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدارية للفرق الرياضية أو احد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة فى النشاط الرياضي أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر".

يجب أن ينتبه أولادنا الشباب ان البلاد تمر بفترة عصيبة اقتصاديا وأمنيا، والمفترض ألا نفتح ثغرات جديدة قد تفتح بابا لجلب المتاعب والتمزق.

*نقلاً عن الوفد المصرية