ما هذا يارونالدو؟

مباريات الذهاب لدور الثمانية لدورى أبطال أوروبا نتائجها جاءت جميعها منطقية حتى فوز ريال مدريد الإسبانى خارج أرضه أمام يوفنتوس الايطالى بثلاثية نظيفة ومنها الهدف التاريخى الذى أحرزه نجم الفريق وأفضل لاعب فى العالم رونالدو بضربة خلفية جعلت وسائل الاعلام العالمية والاوروبية تتغنى بهذا الهدف الاسطورى للنجم الكبير مما جعل جماهير يوفنتوس تقف لتحية رونالدو إعجابا منها بهذا الهدف التاريخى على ملعب «البانزستاديوم» غير مصدقة.

ماذا فعل رونالدو بالكرة وكيف حولها بهذا الشكل الرائع فى فى شباك نجم الفريق والحارس المخضرم بوفون.

هذا الفوز الكبير للريال جعله يضع قدما نحو التأهل للدور المقبل (نصف النهائي) والحفاظ على لقبه الغالى بدورى الأبطال فكان من الطبيعى ان يرشح رونالدو ضمن جائزة لاعب الأسبوع مع ثلاثة لاعبين آخرين هم محمد صلاح نجم ليفربول ورودريجيز صانع العاب بايرن ميونيخ وجيرار ديكيه مدافع برشلونة، والفرعون المصرى استحق بأن يكون ضمن هذا الترشيح بعدما سجل هدفا رائعا فى شباك مانشستر سيتى وصنع آخر ورغم خروجه مصابا إلا أنه سوف يشارك فى لقاء العودة المقبل يوم الثلاثاء المقبل حيث من المنتظر أن يغيب فقط اليوم أمام ايفرتون بالدورى الانجليزي، حيث فضل مدربه اراحته قبل المواجهة الحاسمة أمام منافسه.

وهدف رونالدو الرائع جعل وسائل الاعلام العالمية تتحدث عن أشياء كثيرة عن اللاعب كنسبة الدهون فى جسم رونالدو لا تتعدى 7% وهى أقل من النسبة المعتادة لاى لاعب والتى تتراوح مابين 10 و 11% كما ان نسبة الكتلة العقلية فى جسم رونالدو وهى 50% وهى ماتمنحه قدرات فنية وبدنية عالية كلاعب فى عمر الـ 23 رغم انه بلغ 33 عاما.

رونالدو أكد انه أفضل لاعب فى العالم وأحد المواهب الكروية الكبيرة فى كرة القدم كما، أثبت صلاح بأنه نجم كبير مازال أمامه الكثير ليقدمه داخل المستطيل الأخضر بعدما سطر اسمه بأحرف من ذهب مع نجوم اللعبة الكبار.



*نقلاً عن الأهرام المصرية