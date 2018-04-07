محمد صلاح وعبد الحليم!

جعلنى محمد صلاح أتابع دورى كرة القدم الإنجليزى، وأن أسجل على موبايلى مباريات البرميرليج، وأن أشجع نادى ليفربول وأن اهتم بمبارياته! لست أنا فقط..ولكنها على الأغلب حالة ملايين المصريين الذين يتابعون أخبار محمد صلاح. وبالرغم من أن لاعبين مصريين كثيرين لعبوا ويلعبون فى عديد من الأندية الكبرى فى العالم، فإن محمد صلاح فيه شئ يختلف، قد يكون أشهرهم، أو أكثرهم ارتفاعا فى مستواه، ولكن هناك سببا لا يمكن إغفاله، وهو شخصيته الودودة المحببة، التى جعلتنا نشاهد فى التليفزيون سلوكياته وتعامله الراقى مع من يقتربون منه، خاصة مع الأطفال. غير أن قصة صعود وظهور محمد صلاح كلاعب كرة قدم موهوب، توحى إلى بتشابهها مع قصة صعود وظهور عبد الحليم حافظ كفنان ومطرب متفرد. كلاهما نشأ فى أعماق الريف فى دلتا مصر، صلاح نشأ فى قرية نجريج مركز بسيون بمحافظة الغربية، وعبد الحليم نشأ فى قرية الحلوات مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، كلاهما ظهرت موهبته مبكرة، فلمع صلاح فى نادى المقاولون العرب ليلتقطه بسرعة نادى بازل السويسرى وهو فى العشرين، مثلما لمع عبد الحليم بسرعة بعد أن غنى «صافينى مرة»، لتلتقطه الإذاعة المصرية وهو فى الرابعة والعشرين. يذكرك الصعود الصاروخى لمحمد صلاح فى عالم كرة القدم، بالصعود الصاروخى لعبد الحليم فى عالم الغناء والفن. ولا يماثل عدد الأهداف التى سجلها ويسجلها صلاح، إلا عدد الأغانى البديعة التى سجلها عبد الحليم، ولا يناظر الحب والإعجاب الذى يحظى به الآن محمد صلاح بين جماهير ومشجعى كرة القدم، إلا الحب والإعجاب الذى حصل عليه عبد الحليم حافظ من أجيال متوالية من المصريين والعرب فى كل مكان. وأخيرا، فإن كليهما نبت مصرى صميم، ينبهنا إلى أن نحسن البحث والتنقيب عن المواهب الفنية والرياضية التى تذخر بها مصر من نوعية عبد الحليم ومحمد صلاح.

*نقلاً عن الأهرام المصرية