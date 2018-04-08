«مسلسل التلاعب».. Stop!!

ن ممارسة الروح الرياضية في المنافسات تتم من خلال الاحترام المتبادل بين الفرق والالتزام بالقيم بوصفها أهدافا أولى في التنافس الرياضي، والابتعاد كل البعد عن الأمور التي تتسبب في قتل تلك الروح في نفوس اللاعبين، إذ إن المعنى الحقيقي للروح الرياضية هو السمو والرقي في المنافسة الشريفة والنظيفة، البعيدة عن كل شائبة تشوب المباريات، قضيتنا اليوم هي قضية التلاعب بالنتائج، إذ إن تلك الظاهرة تحدث في أغلب دول العالم، فهناك الكثير من الأندية والمنتخبات التي تضررت من تلك الممارسة الخاطئة غير الأخلاقية.

من تابع مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري بنك البحرين الوطني لفرق الدرجة الأولى، تبيّن له أن مسلسل التلاعب بنتائج المباريات قد بدأ مبكرا هذا الموسم، فالنتائج التي حدثت في بعض مباريات الجولة السادسة عشرة تنذر بأن هناك لعبة كبيرة تقودها بعض الفرق التي ضمنت بقاءها بالدرجة الأولى. قضية التلاعب بالنتائج ليست بغريبة على ملاعبنا، فتلك القضية سبق أن حدثت في مواسم سابقة، وبسببها هبطت فرق الى مصاف فرق الدرجة الثانية دون وجه حق. إن من أساسيات اللعب النظيف هو ضرورة حصول جميع المتنافسين على فرص متساوية في تحقيق الفوز بالمباريات، من دون تدخل عوامل خارجية تحول المنافسات إلى تلاعب بالنتائج لمصالح أطراف وأندية أخرى، وهذا غالبا ما يأتي على حساب أندية تكون قد بذلت الكثير من المال والجهد وعملت طوال الموسم من أجل تحقيق نتائج ايجابية.

كل أمنياتي أن يعمل الاتحاد البحريني لكرة القدم، على ايجاد الحلول التي من شأنها محاربة تلك القضية غير الأخلاقية، إما من خلال تفعيل قوانين لجنة الانضباط (إن وجدت)، أو القيام بسن قوانين جديدة قادرة على الحد من انتشار تلك الآفة في ملاعبنا الرياضية.

وختامًا للكلمة حق، وللحق كلمة، ودمتم على خير.

همسة لمن يهمه الأمر

أثبت فريق نادي الكويت الرياضي أن تحقيق بطولة الدوري الكويتي قبل الختام بعدة جولات، لا تعني أن يتخاذل الفريق في تقديم المستوى المعهود منه، بل واصل على الوتيرة نفسها من الحماس، وفوزه الأخير على فريق النادي العربي برباعية خير دليل على أن الفريق يتمتع بصفات اللعب النظيف والالتزام بالروح الرياضية.

*نقلاً عن الأيام البحرينية