الهلال.. في أقل مواسمه سيحقق الدوري!!

توقع الأغلبية أن الجولة السابقة وبالتحديد مباراة (الأهلي والهلال) هي التي سوف تحدد بطل الدوري، ولكن التعادل نقل الحسم للجولة الأخيرة.

أضاع الأهلي فرصة مهمة وثمينة للفوز بالنقاط الثلاث والإطاحة بالهلال، والاقتراب من لقب الدوري، خاصة أن المباراة كانت على أرضه وبين جماهيره وخرج بتعادل أشبه بالخسارة القاسية.

وفي المقابل، كاد الهلال ينهي كل الأمور ويعلن تتويجه بالدوري لو استطاع أن يحقق الفوز، ولكن يبدو أنه أراد التتويج في أرضه وأمام جماهيره بالجولة القادمة.

هذه المباريات المفصلية عندما تلعب.. هنا تظهر شخصية الفريق ولاعبيه لأن الفريق (البطل) في هذه المباريات هو مَنْ يكون حاضرا ويحقق ما يريد.

المتوقع بالجولة الأخيرة (نظريا) فوز الهلال على الفتح والأهلي على أُحد وهذا الأمر إن تحقق معناه فوز الهلال بالدوري.

الفتح عندما يقابل الهلال هو لا يريد الخسارة لأنه يبحث عن (المركز الرابع) وتعثره وفوز مَنْ هم دونه بالترتيب قد يرى نفسه في مركز لا يتمناه.

هذه المعطيات سوف تجعل المباراة غاية في الصعوبة والضغط سيكون كبيرا على الفريقين، خاصة الهلال، لكن ما يميزه خبرته وقدرته على التعامل مع المباريات الحاسمة والصعبة.

ما يتردد الآن خاصة بعد تعادل الأهلي والهلال، أن الدوري حسم للهلال، والمسألة في نظرهم مسألة وقت، ولهؤلاء نقول: هذا صحيح لكن كرة القدم وارد بها كل شيء.

لن يكون الفتح خصما سهلا كما يظن البعض ومن الممكن أن يسبب المتاعب للهلال ويهزمه ويضيع كل أحلامه للفوز باللقب، ولهذا قد تكون هذه المباراة من أصعب مباريات الهلال بالموسم.

الجميل بالجولة الأخيرة أنها سوف تحسم اللقب وأيضا ستحدد صاحب المركز الرابع، وهذا أمر لم نعتده كثيرا، وهذا يؤكد تقارب المستويات بين الأندية بشكل كبير.

أخيرا..

الهلال.. فريق الكل يتفق أنه في أقل مواسمه (فنيا) ومن ثم يكون أبرز المنافسين وأقربهم لتحقيق لقب الدوري.. ماذا يعني ذلك؟ أترك لكم الإجابة.

*نقلا عن اليوم السعودية