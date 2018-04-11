محاولة إنقاذ وأشياء أخرى

تتباين الأهداف وتختلف بين أطراف مواجهات الدور ربع النهائي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله ورعاه، وستسقطب المواجهة التي ستجمع بين بطلي الدوري والكأس في الموسم الماضي الجزيرة والوحدة الأنظار لما تمثله من أهمية بالنسبة للفريقيين، ليس لكونها مباراة ديربي بين قطبي العاصمة فقط، بل لكونها تمثل فرصة متاحة أمام الفريق العنابي للحفاظ على لقبه والاقتراب أكثر من تحقيق ثالث ألقابه هذا الموسم، بينما تمثل المباراة بالنسبة للجزيرة الفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه ورد اعتباره من العنابي الذي كان صاحب الكعب العالي عليه هذا الموسم في جميع المواجهات الأربع التي جمعت بينهما.

الوضع بالنسبة للفريق الوصلاوي الذي سيلاقي دبا الفجيرة لا يختلف كثير عما يمر به الجزيرة، فالفريق الأصفر الذي أنهى الدور الأول في صدارة دوري الخليج العربي، ابتعد عن المنافسة وخرج بمحصلة متواضعة جداً في البطولة الآسيوية، ولم يعد أمامه سوى التمسك بالفرصة الأخيرة لإنقاذ موسمه المحلي، وإذا كانت التكهنات تصب لمصلحة الأمبراطور على حساب دبا، إلا إن مواجهات الكأس لا تعترف بالأحكام المسبقة، والوضع نفسه ينطبق على لقاء العين والفجيرة غداً لأن من يعتقد أنها ستكون بمثابة النزهة للفريق البنفسجي في الفجيرة فهو مخطئ.

كلمة أخيرة

هل سيكون لقاء الشارقة وشباب الأهلي دبي غداً موعداً لفك الأرتباط بين أكثر فريقيين حضيا بشرف الفوز بالكأس الغالية.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية