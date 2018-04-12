دقيقة تحسم الدوري السعودي

ربما يتأجل حسم الدوري السعودي إلى آخر دقيقة بين مباراتي الرياض ومكة في الجولة الأخيرة، ولو سجل الهلال هدف الفوز على الفتح آخر دقيقة، فإن تقدم الأهلي على أحد بأي نتيجة يبقيه ثانياً، ولو سجل الفتح التعادل آخر دقيقة والأهلي متقدم على الفتح يكون بطلاً، ولو فجر أحد المفاجأة وعادل الأهلي آخر دقيقة، والهلال متعادل مع الفتح يكون الزعيم بطلاً، وفي حال خسر الأهلي والهلال تزامناً آخر دقيقة أو فازا يحتفل الهلاليون باللقب.

هذه المعادلات تحكي واقع المتنافسين الهلال (53) نقطة والأهلي (52)، بأفضلية الحسم أي وقت لزعيم الأبطال.

ومن خلال مستوى الفرق الأربعة في الدور الثاني، الأهلي مرشح لهزيمة أحد بسهولة، والتعادل أقرب لنزال الهلال والفتح، وبالتالي يكون الراقي بطلاً.

لكن الهلال الذي قدم نفسه بصورة مغايرة مع براون المباراتين الماضيتين، وكان الأقرب للفوز على الأهلي، وفي ظل التحفيز القوي شرفياً وجماهيرياً ينتظر أن يتجلى نجومه إبداعاً لختام ذهبي فريد.

والفتح من أفضل وأقوى الفرق بصفقات الشتاء، ومدربه الخبير فتحي الجبال يجيد إغلاق المساحات وتنظيم هجمات مرتدة سريعة، وتنفيذ الكرات الثابتة، وهذا يتعب الهلال، الذي يعاني من ضعف التهديف وأنانية بعض نجومه، لا سيما الأجانب، وهذه من أكبر معوقات الفوز.

بقي أن أشيد برابطة الأندية بقيادة الزميل مسلي آل معمر، واستعدادها لتتويج البطل في الرياض أو مكة تزامناً.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية