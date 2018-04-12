ريمونتادا روما

أثبتت منافسات المراحل الحاسمة في دوري أبطال أوروبا بأنه لا مكان فيها للأحكام المسبقة، مهما كانت محصلة مباراة الذهاب ما لم يكون التعاطي مع الجزء الثاني والأهم من المشوار بالطريقة المثالية، وجاء تأهل ليفربول إلى الدور نصف النهائي على حساب مانشستر سيتي منطقياً بحسابات الأداء والنتيجة، فيما كان تأهل روما على حساب برشلونة الذي تفوق ذهاباً بأربعة أهداف قبل أن يسقط بالثلاثة في الإياب، لتؤكد حقيقة البطولة الأوروبية التي أثبتت للجميع مرة أخرى على أنه لا مكان فيها للأحكام المسبقة، وتأهل روما والليفر للمرة الأولى منذ عام 84 تأكيد على خصوصية البطولة.

دروس كثيرة قدمتها مواجهتا الدور ربع النهائي التي أثبتت أن الالتزام الدفاعي وتفوق المنظومة الدفاعية، هما الطريقة المثلى لضمان الاستمرار في البطولة والذهاب بعيداً في منافساتها، وتفوق ليفربول الذي أحرز خمسة أهداف في مرمى السيتي في غضون أسبوع واحد دون أن يستقبل مرماه سوى هدف وحيد، تأكيد على مدى أهمية الجانب الدفاعي الذي ضمن لليفر التأهل إلى الدور نصف النهائي، رفقة روما الذي خسر الذهاب بسبب الأخطاء الدفاعية وكسب الإياب بسبب النجاعة الدفاعية، التي أعادت إلى الفريق أمجاده بتأهل مثير كونه أول فريق إيطالي يضمن مقعداً له مع الأربعة الكبار في نصف النهائي.

كلمة أخيرة

خروج برشلونة والسيتي من ربع نهائي دوري الأبطال هل له علاقة بانشغالهما بحسم اللقب المحلي.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية