الكأس وتوحيد البث

يبدو أن نهائي مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم سيكون جماهيرياً بامتياز هذا الموسم لأن الفرق المتأهلة لها جمهور كبير، كما أنها تضم نجوماً يستحقون المشاهدة والدعم والتشجيع.

على لجنة المسابقات في اتحاد الكرة بناء جسر متين مع وسائل الإعلام للترويج لهذا الحدث الوطني الكروي الشعبي، خصوصاً القنوات الرياضية، ومن المستحسن أن يبدأ العمل الآن.

مناقشة وضع نهائي الكأس الغالية مع وسائل الإعلام الرياضية في وقت مبكر أمر ضروري، ومن الأفضل وضع خطة مشتركة للترويج لهذا الحدث لأنه يقام في عام مميز عام زايد.

أسهم الإعلام الرياضي المحلي بإنجاح العديد من الأحداث الرياضية لأن صوته مسموع من قبل المجتمع.

من الأفضل أن تتحد القنوات الرياضية وأن تتخلى عن فكرة الحقوق الحصرية لأن هذا الموسم يجري في عام أطلق عليه الشعب «عام زايد». هذه الخصوصية تحتاج إلى مبادرات كثيرة، منها أن تظهر جميع القنوات الرياضية بحلة واحدة وأن تكون الاستوديوهات مشتركة على مدار أيام التغطية.

على الرغم من مشروعية المنافسة بين القنوات الرياضية إلا أن الهدف مشترك، وبناء على هذه القاعدة، فإن توحيد البث والتزّين بشعار الكأس الغالية قبل وخلال النهائي سيكون لهما انعكاس إيجابي على الحدث، فربما تؤسس مثل هذه الانطلاقة ثقافة جديدة تقوّي علاقة المجتمع بالرياضة وكرة القدم.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية