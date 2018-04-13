من الذي سرق الآخر

منذ عام 2008 لم تشهد مواجهات الدور نصف النهائي لدوري أبطال أوروبا وجوداً لأربعة أندية من أربع دول مختلفة، بعد أن فرضت أندية كل من ليفربول الإنجليزي وروما الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني وريال مدريد الإسباني حضورها في مربع الكبار بانتظار قرعة مواجهات الدور نصف النهائي. وبعد الريمونتادا الإيطالية التي قادها روما، والتي أطاحت برشلونة خارج البطولة، كاد اليوفي أن يكرر السيناريو ذاته أمام الريال في البرنابيو عندما تفوق بثلاثة أهداف نظيفة، قبل أن ينهي رونالدو المغامرة الإيطالية بضربة جزاء أصبحت حديث العالم واحتسبها الحكم في الدقيقة الـ93، ومنحت بطاقة التأهل لمدريد الذي بلغ نصف النهائي للمرة الثامنة على التوالي مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، وأصبح على بعد خطوتين من الحفاظ على لقبه الأوروبي. وشهدت قمة اليوفي والريال حصول الحارس بوفون على أول بطاقة حمراء له في 117 مباراة خاضها في دوري الأبطال، فيما جاء تأهل البايرن إلى نصف النهائي للمرة الـ27 على حساب إشبيلية، لتتضح هوية الأربعة الكبار.

لمن ستكون زعامة القارة العجوز؟ وهل ستبقى في قبضة الإسبان مع الريال أم أن القادم سيحمل لنا المزيد من الغموض والإثارة.

كلمة أخيرة

يتحدثون عن السرقة التي حدثت في ربع نهائي دوري الأبطال، فمن الذي سرق الآخر؟ وهل تتواصل السرقات في الدور المقبل.

*نقلا عن الرؤية الإماراتية