- (حائل) عروس الشمال الأصيلة التي شبت على حب الطائي وكرم الطائي ونبل الطائيين، وبدت في عيون محبيها عروساً سعودية جمعت في محاسنها أجمل الصفات الجمالية في الشمال النجدي خاصة، والسعودية على وجه العموم.

- ها هي الآن تضع اللمسات الأخيرة على زينتها لتزيد مباهجها في سرقة عقول المعجبين فإذا ما حان يوم زفاف ابنها طائي المجد والتاريخ في (الثامن عشر من أبريل القادم 2018) كشفت مفاتنها العذراء الأرض والإنسان، الروح والوجدان المبدعة في كل الألوان لتمارس بسحرها الخلاب للناظرين تأكيدها الذي لا يقبل الشك للجميع أن (حائل) على مر الأزمان حسناء في عيون الطائيين، فعلاقة الطائي وحائل نفس علاقة أجا بسلمى، علاقة رمال ذهبية عاطرة بأنفاس نار حاتم الطائي ورياحين حقول النخيل في أعالي جبالها ليرتفع صوت (الطائي) عاليا ويغطي على جميع الأحاديث بعدما اقترب من العودة لمكانه الطبيعي في دوري المحترفين بعد جهد وعمل وعطاء وحرص رجال الطائي فلم يأت من فراغ، ولكنه بُني على كثير من المعطيات أهمّها بلوغ هذه المدينة الجميلة ذروة الازدهار وفي مختلف المجالات التنموية والخدمية والرياضية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سعد أمير حائل.

- الأربعاء القادم ستكون مدينة المحطات المشرقة في التاريخ السعودي على موعد مع الفرح على جبالها السمراء، وروابيها المخضرة، وسفوحها المعطاءة، بعد أكثر من 10 سنوات من غياب الطائي سأروي بصري إلى هناك.. إلى حيث أشرقت الشمس على جبال سلمى لكي نشاهد عودة التاريخ الرياضي الحائلي لمكانه، تاريخ كتبه الطائي في مساحات الرياضة السعودية فعلاً وحدثاً.. وأملاً لغد أكثر إشراقاً، ويأتينا اليوم في أيام هي الأجمل في حائل هو الطائي أول ناد في الشمال يستضيف ناديا أوروبيا عندما استضاف نادي رابيد فيينا «بطل أوروبا» وانتهت المباراة بالتعادل 1/‏‏1 وهو أول ناد بالمملكة يلعب جميع مبارياته خارج أرضه وذلك لعدم وجود ملعب في حائل كما حقق المركز الرابع لترتيب الممتاز عام 1407هـ وأيضا 1410هـ أول ناد في الشمال يستضيف تصفيات بطولة عربية بمشاركة أندية الإسماعيلي المصري والموردة السوداني بالإضافة للطائي.

- الطائي يطرق الأبواب بصخب فأشرعوا القلوب لالتقاط حنينه.

*نقلاً عن عكاظ السعودية