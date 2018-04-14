القوى الكروية العظمى!

كان للناقد الرياضى الجميل كابتن نجيب المستكاوى سخريات لاذعة لا تُنسَي، تثير الضحك وتحمل فى الوقت نفسه معانى جادة عميقة. قال عدة مرات، فى تعليقه على مباريات كرة القدم الدولية المذهلة فى كأس العالم وبطولات أوروبا وأمريكا اللاتينية، إننا يجب أن نستورد هذه اللعبة إلى مصر! وهكذا، وفى كلمات قليلة لخَّص أشياء كثيرة، منها أننا هنا نفتقد متعة التشويق والإثارة، فى حين أنك فى البطولات الأخرى لا تستطيع أن تتنبأ بثقة بنتيجة المباراة قبل بدايتها، وكثيراً ما تعجز وأنت تتابعها حتى اللحظات الأخيرة عن حسم من سيفوز وبأى نتيجة. وقد حفلت الأسابيع الأخيرة بمسارات ونتائج مفاجئة، بعد أن بدا لمثلى من هواة المشاهدة أن الأمر قد قُضِي. وكانت المباراة الودية للفريق المصرى مع البرتغال درساً فى كيف يمكن أن ينقلب الفائز، فى أقل من 3 دقائق وبعد انتهاء الوقت الأصلي، إلى متعادل ثم إلى خاسر!.

وكذلك فى مباريات العودة فى دور الثمانية فى دورى أبطال أوروبا، كان مانشيستر سيتى بحاجة للفوز باكثر من فارق 3 أهداف لتعويض خسارته ليصعد لدور الأربعة، فقام بهجوم مخيف كاسح لم يهدأ لدقيقة واحدة طوال الشوط الأول، إلا أن ليفربول صمد صموداً أسطورياً ولم يدخل مرماه سوى هدف واحد. ثم، وفى الشوط الثاني، تحول ليفربول إلى الاختراق المحسوب، حتى تمكن محمد صلاح أن يحرز هدفاً ثميناً كان له وقع الصاعقة على المنافس الذى ضربه اليأس فى ثانية واحدة، فلاحت ثغرة أخرى مكَّنت ليفربول من تسجيل هدف آخر، فانهار مانشيستر تماماً. وفى مباراة أخري، كان الزهو يملأ برشلونه الرهيب بعد أن فاز على روما فى المباراة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ولكن روما يُحقِّق المعجزة ويفوز بثلاثة أهداف نظيفة، فيُوَدِّع برشلونة البطولة. وأفلت ريال مدريد من هذا المصير، بعد أن فاز فى الذهاب على يوفنتوس بثلاثة أهداف نظيفة، ودخل المباراة بثقة، إلا أن يوفنتوس ينجح فى إحراز ثلاثة أهداف مقابل لا شيء حتى آخر ثانية فى المباراة ليحصل ريال على ضربة جزاء يحرز منها الجبار كريستيانو رونالدو هدف الفوز.

فمتى نستوردها؟...

*نقلاً عن الأهرام المصرية