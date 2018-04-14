مرحلة الحصاد والنسيان

إذا كانت بعض الأندية ينظر إلى الموسم الكروي الذي قارب النهاية على أنه موسم للنسيان، فإن الوضع لدى البعض الآخر من الأندية مختلف تماماً ويتعاملون معه على أنه مرحلة للحصاد، وبين القائمة العريضة التي تحاول نسيان أحداث الموسم، فإن هناك أربعة أندية فقط لا تزال تملك فرصة زيادة غلتها من الألقاب كفريق الوحدة، الذي توج بلقبي كأس السوبر وكأس الخليج العربي ويطمح إلى إضافة لقبَي الدوري والكأس، وأقترب العين من مرحلة الحصاد الفعلي ببلوغة نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وحسم لقب الدوري، وتأهل الوصل وشباب الأهلي لنصف نهائي الكأس محاولة أخيرة لإنقاذ الموسم.

منافسات ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة جاءت منطقية وخالية من المفاجآت، وكشفت عن ملامح الأربعة الكبار هذا الموسم بتأهل الوحدة والوصل والعين وشباب الأهلي، في انتظار قرعة الدور نصف النهائي الأربعاء المقبل، وجاء تأهل العنابي قاسياً على جاره اللدود فريق الجزيرة للمرة الخامسة هذا الموسم، فيما كان تأهل العين والوصل على حساب الفجيرة ودبا منطقياً ومتوقعاً، وحسم شباب الأهلي صراع (العرش الملكي) بينه وبين الشارقة، عندما أخرجه من المسابقة وأنهى أحلامه بتحقيق اللقب التاسع، الذي سيبقى حلماً مؤجلاً للملك لا يزال يبحث عنه منذ 15 عاماً.

كلمة أخيرة

بين مرحلة الحصاد ومرحلة النسيان مسافة كبيرة عنوانها العمل ومضمونها التخطيط السليم.

*نقلاً عن الرؤية الإماراتية