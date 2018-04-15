أسد نادى الزمالك

ألف مبروك فوز الزمالك بسوبر كرة اليد الإفريقى وتأهله لكأس العالم للأندية على حساب الأهلى وأتمنى تهدئة الأمور داخل النادى الذى أصبح مادة سخية تشتغل عليها الفضائيات التى ينفخ بعضها فى النار من أجل أغراض معينة والتى لا لوم عليها وإنما على «أسد» الزمالك الذى يتبع سياسة العناد بتصديه لحضور عضوين منتخبين لاجتماعات مجلس الإدارة فكانت النتيجة عدم اعتراف اللجنة المالية المكلفة بقرار من النيابة بأى مطالبات مادية دون اجتماع قانونى للمجلس يعلن فيه جميع الأعضاء قبل موعده بمدة كافية وإلا سيموت النادى إكلينكيا كما يحدث الآن ولا يستطيع التعاقد مع مدربين ولاعبين جدد، ولا ذنب هنا للجنة بسوء نتائج الفريق محليا وإفريقيا وربما توديعه كأس مصر إذا استمرت الأمور على ذلك والتى ستلقى بظلالها على نتائج الفريق الموسم المقبل، وحتى ولو افترضنا جدلا أن هناك شكا فى صحة عضوية أحد أعضاء المجلس كما تدعى الإدارة فيجب أن تسلك الطرق القانونية وفى نفس الوقت تعقد جلساتها بصورة قانونية حتى تسير سفينة الزمالك بدلا من فضح أسراره فى الإعلام من خلال تسريب المخاطبات المتبادلة بين اللجنة والنادى والتى لابد أن يحاسب وزير الرياضة من يفعل ذلك لضمان الحياد، والتى كشفت عن استئجار النادى شققا للاعبين فى محافظات الجمهورية المختلفة بمبلغ 341 ألف جنيه شهريا ولا أعرف كيف وافقت الإدارة على سكن اللاعبين بعيدا عن مقر النادى والذى سيكون سببا فى إجهاد اللاعبين وعدم التأدية داخل الملعب.

ولا يعفى إيهاب جلال من حالة الانهيار التى وصل إليها الفريق وضياع معالمه وعدم وجود قوام ثابت وتغييراته الخاطئة والخروج المبكر من الكونفيدرالية حتى أصبح ليس له مكان وسط الكبار بجدول الدورى بالرغم من دعم الإدارة الكامل له فهو لا يختلف عن نيبوشا المدرب السابق وإن كان الأخير لم يخسر معه الفريق بطولة.

*نقلاً عن الأهرام المصرية