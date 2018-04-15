غرامة الحد «الآسيوية».. من يتحملها؟!!

من يتحمل مسؤولية دفع الغرامة المالية والتي اتخذها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بحق فريق الحد لكرة القدم، بسبب عدم تجهيز الغرفة الطبية باستاد البحرين الوطني، خلال مشاركة النادي في احدى مبارياته العام الماضي بكأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يذكر بأن نظام المسابقة ينص وتحديدا البند رقم 52.1 يجب على كل نادٍ مضيف توفير غرفة طبية وغرفة مراقبة منشطات مجهزة بالكامل، وبجميع المواد المنصوص عليها في دليل البطولة.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبتاريخ 18 أكتوبر 2017 أصدر العقوبة وقميتها عشرون ألف دولار امريكي حسب نظام المسابقة، وقد أرسل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اخطار العقوبة الى نادي الحد وعن طريق الاتحاد البحريني لكرة القدم، الذي قام بدور حلقة وصل بين النادي والاتحاد الآسيوي، لم يصدق نادي الحد أن هناك فعلا غرامة مالية أصدرت بحقه وبسبب عدم تجهيز غرفة طبية في منشأة ليست تحت مسؤوليته الكاملة أو حتى تصرفه، فقام النادي بمتابعة القضية مع الاطراف المعنية بالموضوع وهي متمثلة في الاتحاد البحريني لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة، وبعد مرور ستة أشهر من المراسلات غير المجدية بين الاطراف المعنية، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن رفع قيمة العقوبة بحق نادي الحد الى ثلاثة وعشرين ألف دولار امريكي، مع احتمالية فرض المزيد من العقوبات حسب تقدير لجنة التأديب والأخلاق في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والمنصوص بها في بند 52.3.4.

لازالت قضية عقوبة نادي الحد تتأرجح بين مد وجزر، فالاتحاد البحريني لكرة القدم أكد أن الامور الطبية ليست من أختصاصه، ووزارة الشباب والرياضة ترى بأن تجهيز الغرفة الطبية ايضا ليست جزءاً من مسؤولياتها حينذاك، والنادي من جهة أخرى بات لايملك أي قرار أو حل لهذه القضية في ظل تواضع الموازنة للنادي، مع العلم بأن وزارة الشباب والرياضة أوصت وبالتنسيق مع وزارة الصحة بضرورة تجهيز الغرفة الطبية باستاد البحرين الوطني بالمعدات اللازمة والخاصة بالغرفة لهذا الموسم؛ تفادياً لحدوث اي تقصير من شأنه خلق مخالفات قد تقع مع مراقبي الاتحاد الآسيوي. إن الكرة الأن في ملعب وزارة الشباب والرياضة والمسؤولة عما يحدث في منشآتها، إننا على يقين بأن الوزارة قادرة على ايجاد حل لهذه القضية والتى باعتقادي المتواضع لا يتحملها ممثل الوطن نادي الحد.

وختاما للكلمة حق وللحق كلمة ودمتم على خير.

همسة رياضية

أين دور وزارة الصحة من تجهيز الغرف الطبية بالمنشآت الرياضية؟ وأين دور ممثل وزارة الصحة في ألاجتماع الفني والتنسيقي والذي يعقد غالبا قبل بدء المباريات الدولية؟ لا بد لنا أن نضع النقاط على الحروف ونحدد الواجبات والمسؤوليات بشكل واضح لكل جهة معنية بالحدث، حتى يتسنى لهم القيام بعملهم على أكمل وجه

*نقلاً عن الأيام البحرينية