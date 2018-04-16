تاريخ الزمالك لن يمحي بهزيمة

بعد ما حدث من فريق الزمالك أقول لكم الله يا جمهور الزمالك إذا كان مازال هناك من يتمسك بتشجيع الأبيض بعدما أصابته حالة من الزهقان والحزن والأسي لمسلسل الهزائم الذي وصل لرقم لم يحدث من قبل. ولكننا نقول إن الفريق الأبيض كبير ولن يمحو تاريخه تلك العروض الهزيلة والنتائج المؤسفة لقد تحملت الجماهير الكثير وهي الضحية. ولكن سيظل التاريخ يقول الزمالك هو الزمالك سيظل كبيرا بتاريخه وبطولاته التي حصل عليها بلا أي شوائب أو مساعدات سيظل الزمالك أحسن فريق في العالم والأول في ترتيب الفيفا لفبراير 2003 عندما حصد الزمالك كل البطولات وتأهل بمونديال الأندية كأول الأندية المصرية ولكن للأسف ألغيت البطولة في ذلك العام. وكان أفضل فريق في افريقيا كذلك بعد فوزه بكأس الأبطال والسوبر الافريقي فقط كان يوجد حب. وقد انتهي زمن الحب وراح زمن العطاء من أجل النادي الأبيض. وأنا هنا أهنئ سيد البلد الاتحاد السكندري علي النتائج الكبيرة التي حققها وختمها بفوز كبير علي الزمالك ليتقدم لمركز مناسب لتاريخه فهنيئًا لمحمد عمر ومحمد مصيلحي ولجماهير الثغر علي فريقها الكبير جدًا الاتحاد السكندري. أما صراع المركز الثاني فأصبح محسوما لدراويش الإسماعيلي والثالث للنادي المصري. أما الرابع فقد يكون الزمالك.

وأهلاً بخالد جلال ابن النادي واللاعب والمدرب الخلوق وربنا يكون في عونه فقد ورث تركة ثقيلة وعليه إنقاذ ما يمكن إنقاذه فلم يبق للزمالك سوي كأس مصر فإما يكون أو لا يكون. وعلي اللاعبين التكفير عن سوء الأداء فيما تبقي من المباريات في الموسم حتي يزيلوا هموم جماهيرهم الضحية والتاريخ لا تمحوه الهزائم ولا الهزات.

تحية للفرعون محمد صلاح ربنا يحميه لمصر فقد وصل لـ 40 هدفا مع ليفربول هذا الموسم.

لم يبق سوي 90 دقيقة ويصعد الترسانة للممتاز بعد غياب سنوات وهو يلاعب جمهورية شبين المهدد بالهبوط.

تحية لاتحاد المصارعة ورئيسه العميد عصان النوار علي النتائج الجيدة التي حققها الشباب من التأهل لأوليمبياد الأرجنتين للشباب بـ 6 لاعبين وعقبال الكبار وبطولة افريقيا تحت 23 سنة.

مبروك ليد الزمالك التأهل لمونديال العالم بعد انتصارهم الكبير علي الأهلي الليلة 21/20 علي كأس السوبر الافريقي والله اليد أجدع.

*نقلاً عن المساء المصرية