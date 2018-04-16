صالح خليفة.. رئيسًا للاتفاق!!

​انتهى الدوري السعودي للمحترفين وجاء الاتفاق (الكبير) بالمركز الرابع، واقترب كثيرًا من المركز الأول الذي اشتاق عشاقه أن يشاهدوه فيه.

​المستويات الجميلة والانتصارات التي حققها الفريق بالدور الثاني أدخلت الفرح على الجماهير، وبدوا -نوعًا ما- يشاهدون اتفاقهم الذي افتقدوه.

الاتفاق -سبحان الله- له شعور مختلف يتحكم في أيامك ولياليك، فهو مَنْ يراضيك وهو مَنْ يجعل النوم يجافيك!! وعندما تفكر في الابتعاد عنه تعود وتشعر بأنه يجذبك ويناديك.

المحبون للاتفاق يعرفون أنه (سكن) في حياتهم، وأصبح معهم يمشي خطوة بخطوة أينما ذهبوا، وكأنه ظلهم لا يفارقهم، يفرحون لفرحه ويحزنون لحزنه.

عودة الاتفاق كانت مهمة وأضافت الكثير للدوري، وحركت الإعلام والساحة الرياضية، ولا غرابة في ذلك؛ لأنه نادٍ كبير والكبار عندما يعودون يحركون أشياء كثيرة.

أسعدتنا جميعا عودة هذا الكبير، ولكن المركز الرابع ليس هو منتهى طموح الاتفاق وعشاقه، فهم ينتظرون فارسهم يصعد المنصات، ويحقق البطولات.

كثيرا ما أقول إن الأندية (الكبيرة) تتباهى بالبطولات والإنجازات، وليس فقط بالانتصارات؛ لأن الانتصارات أمر يفترض أن يعتاد عليه كل فريق كبير.

هناك مَنْ يقول مقارنة بالظروف، التي مرت على النادي، المركز الرابع جيد، وهذا صحيح، لكن تذكروا أن الهلال في أضعف مواسمه وحقق الدوري، والنصر في أسوأ مواسمه وحقق المركز الثالث!!.

الجماهير بعد نهاية الدوري رددوا مقولة (الخيل الأصيل تلحق تالي) لأنه كان بالمؤخرة وتقدم للأمام وهذا جيد.. ولكن الخيل الأصيل لا ترضى إلا بالمركز الأول.

ما تحقق هذا الموسم انتهى الآن، وأمام الإدارة تحدٍ كبير وعمل شاق الموسم القادم، والسؤال الأهم: بعد المركز الرابع ما هو هدف الإدارة بالموسم القادم؟.

الموسم القادم تكمل الإدارة (4 سنوات)، وهم بحاجة لبصمة قوية تعزز من بقائهم إذا أرادوا البقاء، فما قدموه بالمواسم الثلاثة لن تذكره الجماهير إن لم يحققوا شيئًا بالموسم القادم أفضل مما حققوه من قبل.

بتكاتف الجميع والوقوف مع الإدارة ودعمها والعمل بإستراتيجية واضحة وأهداف محددة، قادر الاتفاق أن يكون بطلا لإحدى بطولات الموسم القادم، وعلى الإدارة أن تقدم مهرا لهذه البطولة.

أخيرًا..

تواجد اللاعبين في رئاسة الأندية سامي للهلال وحاتم خيمي للوحدة.. هل نرى كمثال صالح خليفة أو عبدالله صالح أو زكي الصالح أو سعدون حمود أو محمد المغلوث أو حمد الدبيخي أحدهم يكون رئيسًا للاتفاق بالمستقبل؟! كل شيء وارد.

*نقلاً عن اليوم السعودية