بيرغ وبيئة البنفسج

حصول فريق العين على لقب دوري الخليج العربي للموسم الحالي لم يكن سهلاً، لأن الفرق المنافسة الأخرى استعدت بصورة جيدة من أجل الحلم نفسه.

نَفَس الزعيم كان الأطول، والانسجام الواضح بين منظومة العمل جعلت الفريق متماسكاً، خصوصاً من ناحية اختيار المحترفين الذين أضافوا عنصر قوة للبنفسج.

المهاجم السويدي ماركوس بيرغ وضع بصمته في دوري الخليج العربي، بعد أن عرف جيداً بيئة المنافسات المحلية والعوامل الأخرى المؤثرة مثل الطقس.

يتصدر بيرغ قائمة هدافي الدوري بـ21 هدفاً، وهذا العدد من الأهداف لم يأتِ بضربة حظ، بل جاء نتيجة جهد كبير بذله اللاعب نفسه وانسجام تام مع بقية اللاعبين.

فهم بيئة النادي وطموحاته وقراءة تاريخه بشكل جيد عوامل تساعد المحترف الموهوب على النجاح وتحفزه على تحقيق هدف المؤسسة.

نضج لاعبي الزعيم وتراكم خبراتهم وتفضيلهم مصلحة النادي أمور مهمة تسّرع عملية الانسجام بين أعضاء الفريق وتسهم بتوفير بيئة مثالية للمحترف.

موهبة المحترف وحدها لا يمكن أن تحقق الهدف إلا إذا توافرت لها الأسباب، لذا فإن بيرغ الموهوب حقق النجاح بفضل موهبته والبيئة البنفسجية.

تمكن اللاعب السويدي من تسجيل هاتريك في الأسبوعين العشرين والحادي والعشرين في مرمى النصر وفي مرمى دبا، وهذه علامات أن الانسجام بلغ درجات عالية.

ماركوس بيرغ أدرك ثقافة الزعيم وفلسفته وأحب بيئة البنفسج فحقق الهدف.



*نقلاً عن الرؤية الإماراتية