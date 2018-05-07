الظفرة يتعاقد رسمياً مع الأوروغوياني ميليسي

أعلن نادي الظفرة الإماراتي، التعاقد مع الأوروغوياني نيكولاس ميليسي، لاعب وسط الهلال السعودي السابق. وجاء انتقال ميليسي بعد تجربة لافتة مع النادي العاصمي، تمكن خلالها من قيادة الفريق للفوز ببطولة الدوري عام 2017، منهياً خمسة مواسم من غياب الهلال عن التتويج باللقب، وكان اللاعب الأوروغوياني مرشحاً لتجديد عقده موسما ثالثا، قبل أن تحول قناعات إدارة النادي الجديدة برئاسة سامي الجابر، دون إبرام عقد التمديد.

ولعب ميليسي في صفوف الهلال لموسمين، خاض خلالهما 29 لقاء، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها، كما ساهم في تحقيق بطولتي الدوري السعودي للمحترفين خلال موسمي 2017 و2018، وكأس الملك، فضلاً عن وصافة بطل دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2017.