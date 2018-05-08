الموسيقار وكاربجياني.. فرصة صنعت نجماً

لم يكن يدور في خلد الشاب فهد الهريفي الذي انتقل من فريق النخيل في مدينة بيشة التي تقع في منطقة الجنوب السعودية بأنه سيكون ضمن أفضل وأمهر صناع اللعب في آسيا، حيث انتقل إلى النصر في عام 1983 وهو لم يتجاوز 16 عاماً.

وتودع الجماهير السعودية النجم فهد الهريفي يوم الأربعاء في سهرة كروية ممتعة تجمع النصر أمام ضيفه فالنسيا الإسباني بمشاركة مجموعة من اللاعبين العالميين يتقدمهم البرازيلي رونالدينيو والإيطالي بيرلو.

ويدين الهريفي الملقب بالموسيقار بالفضل للمدرب البرازيلي باولو سيزار كاربجياني الذي أعطاه الفرصة مبكراً وهو لم يتجاوز 17 عاماً مع فريقه المدجج بالنجوم في ذلك الوقت، إلا أنه استطاع أن يلفت الأنظار إليه بعدما زج به كلاعب أساسي في أول مباراة للنصر في موسم 1984 والتي كانت أمام القادسية.

ومن ذلك الموسم والهريفي أحد الأعمدة الرئيسية في نادي النصر، وهو ما جعل البرازيلي أوزفالدو جونيور مدرب الأخضر الشاب يستدعيه ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في مونديال الشباب عام 1985 والذي شهد بزوغ نجمه في أول مشاركة كبيرة له.

ولم تتوقف نجاحات الهريفي عند ذلك الحد بل إن المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريرا استدعاه ليكون ضمن قائمة اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس آسيا 1988 والتي أقيمت في الدوحة ووضع الهريفي بصمته كالعادة حينما سجّل ركلة الترجيح الحاسمة في شباك كوريا الجنوبية والتي منحت الأخضر اللقب القاري الثاني على التوالي، وكان هداف كأس آسيا 1992 التي أقيمت في اليابان، ليصبح أحد أهم أركان المنتخب السعودي حتى عام 1994 والذي شهد مشاركته في أول مونديال والذي أقيم في الولايات المتحدة الأميركية ونجح بصناعة أول هدف سعودي في المونديال لزميله فؤاد أنور ليعلن بعدها اعتزاله الدولي وهو لم يتجاوز 29 عاماً.

ولم تتوقف نجاحات الهريفي فقط عند مشاركاته مع المنتخب السعودي بل كانت له بصمة قوية مع فريقه النصر الذي حقق معه 11 لقباً إلا أن مسيرته توقفت قليلاً بنهاية عام 1996 بعدما أعلن اعتزاله لعب كرة القدم نهائياً بسبب مشاكل بينه وبين إدارة ناديه في ذلك الوقت، ليعود بعد ثلاثة مواسم ويساهم في حصول فريقه على لقب السوبر الآسيوي بعدما سجّل هدف الفوز في شباك بوهانغ الكوري الجنوبي والذي حمل فريقه إلى المشاركة في أول مونديال للأندية عام 2000.

ورفض الهريفي أن ينهي مشواره مع الكرة إلا بتحقيق بصمة كبيرة وإنجاز فريد حيث كانت آخر مشاركاته مع ناديه في مونديال الأندية عام 2000 والتي أقيمت في البرازيل، وكان صاحب أول هدف لفريق آسيوي في المونديال والذي سجله في شباك حارس ريال مدريد الإسباني إيكر كاسياس، وسجل هدفاً آخر في مواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ليصبح وصيفاً للهدافين في تلك البطولة الفرنسي أنيلكا والبرازيلي روماريو.