الاتحاد السعودي يوقف الحكم المرداسي مدى الحياة

قررت لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، منع الحكم فهد المرداسي من ممارسة أي نشاط رياضي بعد اعترافه بطلب الرشوة من رئيس الاتحاد حمد الصنيع قبل نهائي كأس الملك.

ومُنع المرداسي من إدارة نهائي كأس الملك السبت، بعد أن تم تحويله للمباحث الإدارية نظير مشاركته في شبهات الموافقة على رشوة من رئيس الاتحاد حمد الصنيع عبر رسائل نصية من خلال تطبيق "واتساب"، بحسب بيان صادر من اتحاد القدم آنذاك.

وجاء في بيان اتحاد القدم السعودي "تسلم الاتحاد السعودي لكرة القدم تقرير الجهات المختصة الذي وجه إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي تضمن ثبوت تهمة الرشوة على فهد المرداسي، باعترافه الشخصي، وقررت اللجنة حرمانه من المشاركة في أي نشاط رياضي مدى الحياة، كما أوصت اللجنة، الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشطب الحكم من المشاركة في كأس العالم 2018، وتعميم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه على المستوى الدولي".