بمشاركة سالم الدوسري.. فياريال يتعادل مع ريال مدريد

شارك سالم الدوسري مع ناديه فياريال أمام ريال مدريد في اللقاء الذي انتهى 2 - 2، في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإسباني "لا ليغا".

وافتتح الويلزي بيل أهداف اللقاء في الدقيقة 11، قبل أن يضيف رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 32، لينتهي الشوط الأول بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، شارك سالم الدوسري في الدقيقة 59، ليتعادل فياريال أمام ريال مدريد، بعد أن أحرز مارتينيز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 71، وكاستييخو التعادل في الدقائق الخمس الأخيرة.

ومن المقرر مغادرة سالم إسبانيا للانضمام إلى معسكر المنتخب السعودي الذي يبدأ يوم الأحد، بداية بسويسرا ومن ثم ألمانيا، قبل التوجه إلى روسيا.