زيدان يستقيل من تدريب ريال مدريد

أبلغ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، مؤتمراً صحافياً، يوم الخميس، أنه سيترك بطل دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد عامين في منصبه.

وحقق زيدان إنجازاً لا سابق له بالفوز بدوري الأبطال ثلاث مرات متتالية، عندما تغلب ريال على ليفربول 3-1 يوم السبت الماضي ليتوج فترة لا تنسى في مهمته الأولى كمدرب.

وتولى زيدان قيادة الريال في وقت صعب عقب إقالة رفائيل بنيتيز، في كانون الثاني/يناير 2016، ونجح على الفور في توحيد اللاعبين المنقسمين.

وحقق أول ألقابه الأوروبية الثلاثة قبل عامين عندما تغلب ريال على غريمه المحلي أتليتيكو مدريد بركلات الترجيح في النهائي. وفي العام التالي قاد ريال لثنائية دوري الأبطال والدوري الإسباني لأول مرة في 59 عاماً.

وأنهى ريال الدوري متفوقاً بثلاث نقاط على برشلونة ليحقق لقبه الأول في الدوري منذ 2012 قبل أن يسحق يوفنتوس 4-1 في نهائي دوري الأبطال، ليصبح أول فريق يفوز بالبطولة مرتين متتاليتين بشكلها الجديد.

وفاز زيدان بتسعة ألقاب كبيرة وهو مدرب لريال، وتحقق الانتصار الأخير للفرنسي البالغ من العمر 45 عاماً يوم السبت الماضي لينضم إلى مجموعة من صفوة المدربين تضم بوب بيزلي وكارلو أنشيلوتي فازوا بالكأس الأوروبية ثلاث مرات.